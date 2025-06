Még ebben a hónapban csődbe juthat a főváros

Mint ismert, Vitézy Dávid és Baranyi Krisztina csődbizottságot alakított, ami azt jelenti, hogy a pénzügyi és közbeszerzési bizottság és a klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság közös ülésén a testületek elfogadtak egy javaslatot, amelyet hamarosan a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése követhet.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a csődbizottságnak is nevezett rendkívüli bizottsági ülésre meghívták a főpolgármestert, az összes fővárosi képviselőcsoport vezetőjét, a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak elnökeit, valamint az érintett közszolgáltató társaságok és az érintett szakszervezetek vezetőit is.

A főpolgármesternél sokkal harciasabb Baranyi–Vitézy-tandem a vészforgatókönyvben egyértelmű határidőkkel és ütemezéssel bemutatná mindazon lépéseket,

amelyeket a főváros abban az esetben meglép, ha a kormány vagy a bíróságok nem függesztik fel a szolidaritási hozzájárulás beszedését.

A vészforgatókönyv részeként megvizsgálnák a közszolgáltatások korlátozásának, és az ezekkel összefüggésben az állammal kötött megállapodások felülvizsgálatának lehetséges hatásait, mértékét, lépcsőit. Emellett széleskörűen tájékoztatni kívánják a budapestieket a kialakult helyzetről és a vészforgatókönyv ütemezéséről. Mind Vitézy Dávid, mind pedig Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere konkrét lépéseket is kilátásba helyezett.