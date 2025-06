Magyar Péter csak egy új kirakatfigura, a történet a régi

– A nyugati országokban drag queenek mondanak mesét gyerekeknek – fogalmazott Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet Harc a nemzeti szuverenitásért elnevezésű konferenciáján. Mint mondta, a politika világának is megvannak a drag queenjei, akik nem politikusok, de nem is civilek.

Nem tudjuk, hogy politikus vagy sem, mégis érezzük, hogy jobb lenne, ha békén hagyná a választókat

– tette hozzá.

Harc a nemzeti szuverenitásért címmel tartott konferenciát a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet (Fotó: Mirkó István)

Szánthó ebbe a körbe sorolja Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét is. Meglátása szerint a baloldali elit kialakított egy szürke zónát a hatalma megtartása érdekében és kiépült egy párhuzamosan működő politikai gépezet. Az egész machinációt velejéig politikainak nevezte, továbbá a főigazgató meglátása, hogy a függetlenség mítosza lengi át a baloldalt, mostanra pedig Nyugaton a jobboldali erők feladták magukat, mert fontosabb volt megfelelni a baloldali hálózatnak, mint a saját választóiknak.

Ezt a baloldali hálózatot eresztették rá a rendszerváltoztatás után a magyar közéletre.

Az ellenfeleik szerint most egy másik uniót és bizottságot találtak maguknak, és a közbeszédet balra tolták. Annyira sikeresek voltak, ha a jobboldal kormányra is került, megkötötték a kezeit a kultúra és a sajtó uralásán keresztül – emelte ki Szánthó Miklós.

Kormányon voltunk, de hatalmon nem

– jellemezte ezt az időszakot.

Ezzel világossá vált a jobboldal számára, hogy taktikát kell váltani és ledönteni az összes baloldali mítoszt. Megjegyezte, hogy a szuverenitás harca először gazdasági vonalon indul, többek között a rezsicsökkentés elleni támadással.

A magyarok jól látták, hogy a migráció támogatása a terror és a bűnözés ösztönzése

– tért ki Szánthó a szuverenitás egy másik harcára.

Szót ejtett az ukrajnai háborúról is, aminek kapcsán kiemelte a Voks 2025-öt. Meglátása szerint a véleménynyilvánító szavazás megmutatta, hogy a magyarok nem támogatják Ukrajna uniós tagságát, ami csak a progresszív elit érdekeit szolgálja. Megállapította, hogy a globalista hálózat a külföldi akaratot csatornázza be a magyar közbeszédbe. Példaként említette a különböző NGO-kat, a balliberális sajtót, de az ismert emberek, influenszerek, szakértők megnyilvánulásait is.

Igaza volt Csurka Istvánnak, hogy a szakértelem csak egy bolsevista trükk

– tette hozzá Szánthó. Magyar Pétert így jellemezte:

A kirakatfigura új, de a háttér és a cél változatlan.

Kiemelte, hogy a balliberális hálózat a szuverenitás mellett a demokráciára is veszélyt jelent, azonban a szuverenitásnak egy pici feladása sem fér bele hazánk számára.

Magyar Péter nem rendszert váltana, hanem rendszert szolgálna. A magyarok helyett a háborúpárti globalisták rendszerét

– rögzítette a főigazgató.

Leszögezte, hogy minden eszközzel meg kell védeni a magyar szuverenitást, majd jelezte, hogy a 2026-os választás a magyar függetlenségről fog szólni. Ugyanis az ukrán uniós csatlakozás ügyében is csak egyszer lehet hibázni, mint a genderpropaganda vagy a migráció esetében is.

A birodalmi érdekeket szolgálják az NGO-k

– Legutoljára a nácik, majd a szovjetek kezeltek minket másodrendű polgárokként a saját országunkban – erről már Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója beszélt. Mint mondta, a függetlenségünket ma is veszélyeztetik a birodalmi törekvések, ehhez pedig szövetségeseket is találnak. Véleménye szerint az idegen központból jövő elvárások azt is előírják a kiszolgálóknak, hogy nyíltan Brüsszel és Ukrajna mellett tegyék le a voksot, és menjenek szembe a magyar kormány békepárti politikájával.

A progresszív szervezeti háló képviselői semmilyen felelősséget nem viselnek és nem elszámoltathatók

– tette hozzá.

Schmidt Mária kiemelte, hogy a fedett szervezeti háló finanszírozására láthattunk rá a USAID pénzmozgásaiból, amit Elon Musk tárt fel. De megemlítette, hogy az EU is támogat 37 ezer, számukra kedves NGO-t. Az NGO-k feladataiként említette a határvédelem blokkolását és a migránsok segítését, valamint hogy támogassák a patrióta kormányok megbuktatását célzó akciókat.

Az NGO-k feladata, hogy az LMBTQ-ügyeket is támogassák, hogy előmozdítsák a birodalmi érdekek megvalósulását

– fogalmazott Schmidt Mária. Mint jelezte, ehhez hatalmas anyagi erőforrásra van szükség, amiért csúcsra járatják a pénzszivattyúkat.

Az ukrajnai háború kapcsán elmondta, hogy nincsenek könnyű helyzetben a külföldi támogatásból működő hazai NGO-k és sajtómunkások, amikor a brüsszeli narratívát akarják lenyomni az emberek torkán.

A harc a látható és a láthatatlan hatalom közötti küzdelem

– húzta alá Schmidt Mária, aki szerint a tét óriási, mivel ha a nyilvánosság számára láthatatlan hatalom hozza a döntéseket, akkor a döntéshozókat nem lehet felelősségre vonni a döntéseikért.

Szuverenitásunk megőrzése a feltétele annak, hogy azok maradhassunk, akik voltunk: öntudatos magyarok

– tette hozzá.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)