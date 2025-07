Napközben kánikula, estére zápor várható viharos széllel + videó

Hazánk délkeleti felén fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, majd ott is a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésben lesz részünk. Elvétve az északkeleti, keleti tájakon, majd délutántól a nyugat felől érkező vastagabb felhőzetből is lehet helyenként záporra, zivatarra számítani – írja hétfői előrejelzésében a HungaroMet.

Fotó: HungaroMet

A tájékoztatás szerint a délnyugati szelet az ország délkeleti felén kísérhetik napközben élénk lökések, majd az északnyugatira forduló szél nagyrészt az esti óráktól kezd el egyre többfelé megélénkülni, néhol északnyugaton meg is erősödhet. Zivatarok mentén erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 30 és 35 fok között alakul. Késő estére 19 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

Fotó: Köpönyeg

Bár az időjárásunkra még most is hatással lévő magassági hideg légörvény lassacskán távolodik és gyengül, nem sokáig maradunk újabb légörvény nélkül. Gyakran váltó légköri helyzetre számíthatunk az előttünk álló héten is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)