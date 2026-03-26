Aranykor volt az elmúlt több mint tíz év a nemzetiségek történetében Magyarországon

– Olyan családban nőttem fel, ahol két dolog sosem volt kérdéses. Az egyik, hogy tartjuk a hitünket, a másik pedig, hogy otthon szerbül beszélünk – mondta lapunknak Alexov Lyubomir, aki csaknem ötven éve van jelen a nemzetiségi közéletben. Felidézte: ­1978-ban – amikor még nem voltak a mostanihoz hasonló intézményesített keretek – nemzetiségi klubok alakultak, s ő egyetemistaként került be az Óbudai Klubház délszláv klubjába.

– Minden csütörtök este összegyűltünk, a saját nyelvünkön beszélhettünk, voltak előadások, amelyeken érdekes dolgokról hallottunk, és jártak Jugoszláviából újságok.

Akkor a horvátok, szerbek, szlovének még hittek abban, hogy a délszlávok valódi gyűjtőfogalom, és ott mindenkinek van helye. A klub „lelke” névrokona, Lásztity Lyubomir egyetemi oktató, a délszláv mozgalom „motorja” volt. – Engem ő „fertőzött meg”, ő hívott meg a klubba, ő keltette fel az érdeklődésemet, tehát ő indított el ezen az úton – emlékezett egykori mentorára a nemzetiségi vezető.

A dilemma



A szószólói intézményről elmondta, azt egy alkotmánybírósági ítélet nyomán hozták létre, mivel annak értelmében biztosítani kellett a nemzetiségek részvételét az Országgyűlés munkájában. Megjegyezte,

a 2014-es választások előtt a nemzetiségek számára még nagy dilemma volt, hogy egyáltalán részt vegyenek-e ebben, mi lesz ennek a szerepe az országos nemzetiségi önkormányzatok mellett.

– El tudunk-e érni bármit is szavazati jog nélkül, vagy csak mi leszünk a virág a kitűzőn? – fogalmazott Alexov Lyubomir. Hozzáfűzte,

Orbán Viktor miniszterelnök elismerése, megbecsülése súlyt adott a nemzetiségi bizottságnak.

Úgy véli, a három ciklus közül talán az első volt a legsikeresebb.

– A nemzetiségi intézményrendszert akkor kellett „kistafírozni” – folytatta a szószóló. – A Miniszterelnökség belátta, hogy vannak jogos igények, ha komolyan vesszük a nemzetiségi politikát.

Magyarországon a nemzetpolitika példaértékű, egész Euró­pában nincs ilyen, mint itt, ennek pedig a másik lába a hazai nemzetiségek. Tehát nemzetpolitikai kérdés is, hogy Magyarország megadja a lehetőséget az itt élő nemzetiségeknek a boldoguláshoz, az identitásuk megőrzéséhez. Ehhez kell intézményi háttér, ahhoz pedig források. 2014-től ezeknek a forrásoknak a biztosítása elindult, és a ciklus végére egy kiegyensúlyozott, kiszámítható feltételrendszer alakult ki,

egyrészt a jogszabályi háttér, másrészt a finanszírozás tekintetében, hogy a jogszabályokkal élni is lehessen. A gyakorlati megvalósításhoz így már muníció is volt – magyarázta Alexov Lyubomir.

Hangsúlyozta, a bizottság nagyon aktívan vett részt a törvényalkotási folyamatban, azoknál a jogszabályoknál, amelyek a nemzetiségeket érintették, mindig volt javaslatuk, módosítási kezdeményezésük, érdemben részt vettek a vitákban, és ez a bizottságnak is rangot adott.



Szemléletbeli változás, hogy már nem kisebbségről, hanem nemzetiségről beszélünk, és annak is külön jelentősége van, hogy maga a miniszterelnök-helyettes van megbízva kormányon belül a nemzetiségi ügyekkel

– hangsúlyozta a szószóló.