Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy + videó

tisza pártrendőrségnemzetbiztonsági bizottság

Tiszás ügynökbotrány: Ukrajnának dolgozó informatikusokat véd a kiugrott rendőr

Kiderült, kiket véd valójában az NNI egykori, pályáját elhagyó és politikai szerepvállalásba kezdő munkatársa.

Munkatársunktól
2026. 03. 25. 18:33
„A titkosszolgálatok azért foglalkoztak azzal a két informatikussal, akiknek most a Tisza-propaganda falaz, mert a Nemzetbiztonsági Bizottság nyilvánosságra hozott jelentése szerint a Direkt36 cikkében említett,

 a Tisza Pártnak dolgozó két személy az ukránoknak is végzett munkát

 – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott, az ukránok biztosították a képzésüket, jártak Kijevben, és gyakori vendégek voltak a budapesti ukrán nagykövetségen is.

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében felidézte, 2025 júliusában bejelentés érkezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, amely szerint a Direkt36 cikkében szereplő két személlyel kapcsolatban gyermekpornográfia gyanúja merült fel. Ezt követően a hatóságok házkutatást tartottak náluk, amely során adathordozókat, valamint engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök illegális birtoklásával gyanúsítja őket – tette hozzá.

Szentkirályi ezután a posztban azt is leírta, hogy pontosan mit is jelent ebben az esetben a haditechnikai eszköz.

A gyakorlatban ez lehallgatóeszközöket jelent, amelyeket feltételezhetően a Tisza Párt vagy az ukránok érdekében kívántak felhasználni

– mutatott rá a kormánypárti politikus.

Jelenleg ezeket a személyeket védi az NNI egykori, pályáját elhagyó és politikai szerepvállalásba kezdő munkatársa. Lelke rajta...
 

Az ukránok ki-be járkálnak a Tiszánál, és ezt ők vagy hagyják vagy észre sem veszik. Egyik aggasztóbb, mint a másik.

Ilyen embereket a veszélyek korában nem szabad a kormányrúdhoz engedni. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

