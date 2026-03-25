Tiszás ügynökbotrány: Ukrajnának dolgozó informatikusokat véd a kiugrott rendőr

„A titkosszolgálatok azért foglalkoztak azzal a két informatikussal, akiknek most a Tisza-propaganda falaz, mert a Nemzetbiztonsági Bizottság nyilvánosságra hozott jelentése szerint a Direkt36 cikkében említett,

a Tisza Pártnak dolgozó két személy az ukránoknak is végzett munkát

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott, az ukránok biztosították a képzésüket, jártak Kijevben, és gyakori vendégek voltak a budapesti ukrán nagykövetségen is.

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében felidézte, 2025 júliusában bejelentés érkezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, amely szerint a Direkt36 cikkében szereplő két személlyel kapcsolatban gyermekpornográfia gyanúja merült fel. Ezt követően a hatóságok házkutatást tartottak náluk, amely során adathordozókat, valamint engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök illegális birtoklásával gyanúsítja őket – tette hozzá.

Szentkirályi ezután a posztban azt is leírta, hogy pontosan mit is jelent ebben az esetben a haditechnikai eszköz.

A gyakorlatban ez lehallgatóeszközöket jelent, amelyeket feltételezhetően a Tisza Párt vagy az ukránok érdekében kívántak felhasználni

– mutatott rá a kormánypárti politikus.

Jelenleg ezeket a személyeket védi az NNI egykori, pályáját elhagyó és politikai szerepvállalásba kezdő munkatársa. Lelke rajta...



Az ukránok ki-be járkálnak a Tiszánál, és ezt ők vagy hagyják vagy észre sem veszik. Egyik aggasztóbb, mint a másik.

