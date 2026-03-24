Csaknem félmilliárd forintot szórt el Karácsony Gergely bizalmi embere

Úgy tűnik, hogy a főváros botrányos pénzügyi helyzete nem szempont, ha Karácsony Gergely jobbkezéről és annak prémiumairól van szó. Nemrég Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője arról számolt be: összesen 420 millió forint jutalmat, prémiumot fizettek ki a Budapesti Közműveknél (BKM) 2024-ben az általa megszerzett dokumentumok szerint.

Vitézy kiemelte:

Ezt nemcsak erkölcstelenül, de szabálytalanul és számos esetben teljesen indokolatlanul is csinálták. Tehát a vezérhelyettesek kapnak havi hárommillió körüli fizetést. Mellette még kiosztottak nekik 49 millió prémiumot. Az látszik, hogy összességében 126 millió forintot fizetett ki még a prémiumokon és az alapfizetésen kívüli pluszjuttatásként a Budapesti Közművek vezetőinek 2024-ben Mártha Imre.

A politikus szerint itt lenne az ideje, hogy a főpolgármester felelősséget vállaljon.

Mint ismert, korábban Karácsony Gergely a cégvezetőit díjazta busásan: megjutalmazta a fővárosi cégek irányítóit, többek között a közösségi közlekedésben utazókat lepulykázó Walter Katalint.

A BKK akkori vezérigazgatójának több mint 11 millió forintos prémium ütötte a markát.

De Mártha Imre, a BKM Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatója sem járt rosszul, ő 11,7 millió forintos extra bevételt könyvelhetett el az önkormányzati választásokat követő pénzosztás során. A gyurcsányista cégvezető az elmúlt években nem a munkájával, sokkal inkább a botrányaival és a luxuséletvitelével hívta fel magára a figyelmet.

Mártha leginkább a privát ingatlanspekulációiról és a családi cégének tengeren túli terjeszkedéséről beszél a nyilvános szereplései alkalmával, s közösségi oldalán is extravagáns életvitelével kérkedik. A magyar alvilág néhai meghatározó alakja, Prisztás József egykori villájában lakó Mártha Imre ingatlanvagyona akár a tízmilliárd forintot is meghaladhatja.

A főpolgármester a jutalmazást még a közösségi oldalán is kiemelte. Karácsony Gergely az említett posztban védelmébe vette Gyurcsány embereit, és azt állította, egyenesen jár nekik az összesen csaknem kétszázmillió forintos prémium.