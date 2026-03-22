Delta program: újabb csapás a kábítószer-kereskedelemre

Egy sikeres rendőri intézkedés vetett véget annak az útnak, amelynek célja a drog beszerzése volt. A kábítószer azonban nem jutott el rendeltetési helyére, mivel a hatóságok már Gyomaendrőd térségében megállították a szállítókat – írta az Origo.
A rendelkezésre álló adatok szerint egy gyulai testvérpár egy közeli településről tért vissza, amikor a rendőrök ellenőrzés alá vonták őket. A jármű átvizsgálása során közel 158 gramm kábítószergyanús anyag került elő. Az autóban egy nő is tartózkodott, akinél szintén találtak kisebb mennyiségű, alufóliába csomagolt anyagot.
Újabb drogügyletek Gyulán
A rendőri akció nem ért véget a helyszíni intézkedéssel. Rövid időn belül Gyulán egy újabb férfit fogtak el, aki a gyanú szerint kapcsolatba hozható kábítószer-kereskedelemmel.
Az ő járművében 89 adag előkészített anyagot találtak. A férfi nem egyedül tartózkodott az autóban, több személy éppen vásárlás közben volt, így velük szemben is intézkedés történt.
Az ügyben három feltételezett terjesztő mellett hat fogyasztóval szemben indult eljárás. A rendőrök a nyomozás során járműveket, mobiltelefonokat és készpénzt is lefoglaltak.
Folyamatos fellépés a kábítószer ellen
Az intézkedések a Delta program keretében történtek, amelynek célja a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása és a fogyasztókhoz jutás megakadályozása.
A hatóságok továbbra is számítanak a lakosság együttműködésére, és kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik hasonló ügyekről, jelezze azt a megfelelő fórumokon.
A Delta program Miskolcon is sikerrel járt, tíz fogyasztót kapcsoltak le a hatóságok.
