Delta program: újabb csapás a kábítószer-kereskedelemre

Összehangolt rendőri akció eredményeként több személyt is elfogtak Békés vármegyében. A drog beszerzését követően a hazafelé tartó gyanúsítottakat még útközben feltartóztatták a hatóságok.

Munkatársunktól
2026. 03. 22. 12:28
Fotó: Mehes Daniel Forrás: Shutterstock
Egy sikeres rendőri intézkedés vetett véget annak az útnak, amelynek célja a drog beszerzése volt. A kábítószer azonban nem jutott el rendeltetési helyére, mivel a hatóságok már Gyomaendrőd térségében megállították a szállítókat – írta az Origo.

A drog már nem jutott el a fogyasztókhoz
A rendelkezésre álló adatok szerint egy gyulai testvérpár egy közeli településről tért vissza, amikor a rendőrök ellenőrzés alá vonták őket. A jármű átvizsgálása során közel 158 gramm kábítószergyanús anyag került elő. Az autóban egy nő is tartózkodott, akinél szintén találtak kisebb mennyiségű, alufóliába csomagolt anyagot.

 

Újabb drogügyletek Gyulán

A rendőri akció nem ért véget a helyszíni intézkedéssel. Rövid időn belül Gyulán egy újabb férfit fogtak el, aki a gyanú szerint kapcsolatba hozható kábítószer-kereskedelemmel.

Az ő járművében 89 adag előkészített anyagot találtak. A férfi nem egyedül tartózkodott az autóban, több személy éppen vásárlás közben volt, így velük szemben is intézkedés történt.

Az ügyben három feltételezett terjesztő mellett hat fogyasztóval szemben indult eljárás. A rendőrök a nyomozás során járműveket, mobiltelefonokat és készpénzt is lefoglaltak.

Folyamatos fellépés a kábítószer ellen

Az intézkedések a Delta program keretében történtek, amelynek célja a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása és a fogyasztókhoz jutás megakadályozása.

A hatóságok továbbra is számítanak a lakosság együttműködésére, és kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik hasonló ügyekről, jelezze azt a megfelelő fórumokon.

A Delta program Miskolcon is sikerrel járt, tíz fogyasztót kapcsoltak le a hatóságok.

