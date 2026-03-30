Épül már a tiszás szeretetország, csak a patrióta riporterek vannak útban + videó

Fejbe vertek egy esernyővel – közölte legújabb Facebook-videójában Bohár Dániel. A riporter felidézte, hogy a közelmúltban számos atrocitás érte a jobboldali médiumok munkatársait az országos pártrendezvényeken. Gulyás Virágot felpofozták, Varga Ádámot elküldenék a frontra meghalni és áttétes rákot kívántak neki, Filep Dávid kezéből kitépték a mikrofont.

„Mindez Orbán Viktor országjárásán, jobboldali rendezvényeken. Minket, jobboldaliakat ütnek a tiszások” – idézte fel a riporter.

– Először egy kérés Magyar Péterhez: hívjad vissza a provokátoraidat!

– szólította meg a Tisza Párt elnökét Bohár. Majd a patrióta szimpatizánsokhoz intézett felhívást.

– Védjük meg együtt a békét, mutassuk meg minden este, minden városban, hogy milyen provokátorokat küld Magyar Péter a békés fideszes rendezvényeket megzavarni. Nem kell mást csinálnotok, csak ha láttok ilyet, akkor vegyétek elő a telefonotokat, és készítsetek felvételeket a tiszás agresszióról. A felvételeket küldjétek el nekem, és mi megmutatjuk az egész országnak, hogy milyen a Tisza valódi arca.

A videó újságíró nézőinek is üzent, arra szólítva fel őket, hogy tegyenek fel kérdéseket a balhézóknak, és osszák meg azokat a Facebook-oldalaikon. Mint mondta, fontos, hogy soha ne engedjen senki a provokációnak, mivel, mint fogalmazott,

mi vagyunk a békés, nyugodt többség. Bőven elég, ha bemutatjuk őket. Csatlakozzatok és védjük meg együtt a békét

– zárta videóját Bohár Dániel.

