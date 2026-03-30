Rendkívüli

Orbán Viktor: Azért van rezsicsökkentés és védett ár, mert én a végén tudok nemet mondani – kövesse nálunk élőben!

lakatos bertalanJász-Nagykun-Szolnok vármegyetisza pártkovács hunorMagyar Péter

Kis híján embert ölt Magyar Péterék bizalmi embere + videó

Lakatos Bertalan 2009 áprilisában egy sörözőben üveggel vágott egy férfi arcába és nyakába, pár hónappal később, augusztusban pedig ismét sörösüveggel támadt egy férfira, neki is arcát vágta meg – írja a Szoljon.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 16:25
Lakatos Bertalan sörösüveggel vága szét áldozata arcát és nyakát Forrás: YouTube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sörösüveggel vágta meg egy férfi nyakát és arcát egy kocsmában 2009-ben Lakatos Bertalan, Magyar Péter aktivistája, a Tisza Párt segítője, aki a közelmúltban a Jász 3. választókerületben tevékenykedett. A bűncselekményt kamera is rögzítette, Lakatos beismerő vallomást tett. Saját elmondása szerint nem hitte, hogy komoly sérülést okozott, amikor az üveg „szétrobbant (az áldozat) fején”. A súlyos testi sértést egy állítólagos szóváltás előzte meg – számolt be az esetről a Szoljon.hu

A közelmúltban meglehetősen véres jelenet játszódott le a kunhegyesi éjszakában, ám sokunk számára úgy tűnik, mintha egyesek nem akarnák, hogy napvilágot lásson az ügy. Mi azonban nagyon nem szeretnénk, ha következmény nélkül maradnának a történtek

– ezt Szegedi Zsolt, a Nagykun-Hús Kft. igazgatója mondta el az esetről korábban egy hírportálnak, mivel az ő egyik alkalmazottja volt a sértett. Mint mondta, a férfiba egy társaság belekötött, majd torkát az arca közepétől a gégéjéig elvágták egy törött sörösüveggel. 

Lakatos Bertalan konfliktuskerülő természetéről korábbi fotói is bizonyságul szolgálnak. Fotó: Szoljon

Nem sok hiányzott hozzá, hogy elvérezzen, intenzívre került.

Lakatos Bertalan. Fotó: Szoljon/MyVip

Lakatos Bertalan és Magyar Péter kapcsolata

A korábban véres kocsmai verekedéseiről elhíresült Lakatos Bertalan Kovács Hunorral járja a választókerületet.

Lakatos Bertalan Kovács Hunorral (Tisza Párt) járja a választókerületet. 

Lakatos Kunhegyesen novemberben megalapította az Egységben az Erő Tisza Sziget Kunhegyest. Nemcsak Kovács Hunor (a Tisza jelöltje) körül ténykedik, hanem Magyar Péter rendezvényein is rendszeresen részt vesz, felszólal, és fotózkodik a Tisza Párt elnökével.

 Lakatostól remélik, hogy segít megszerezni a romák szavazatait a választókerületben Fotó: Szoljon

A Tisza Párt Lakatostól reméli, hogy segít megszerezni a romák szavazatait a választókerületben, sajtóértesülések szerint hasonlóan jó a kapcsolata párt gazdasági szakértőjével, Kapitány Istvánnal is.

Lakatos Bertalan és Kapitány István. Fotó: Szoljon

Borítókép: Lakatos Bertalan sörösüveggel vágta szét áldozata arcát és nyakát (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
