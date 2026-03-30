Kis híján embert ölt Magyar Péterék bizalmi embere + videó

Sörösüveggel vágta meg egy férfi nyakát és arcát egy kocsmában 2009-ben Lakatos Bertalan, Magyar Péter aktivistája, a Tisza Párt segítője, aki a közelmúltban a Jász 3. választókerületben tevékenykedett. A bűncselekményt kamera is rögzítette, Lakatos beismerő vallomást tett. Saját elmondása szerint nem hitte, hogy komoly sérülést okozott, amikor az üveg „szétrobbant (az áldozat) fején”. A súlyos testi sértést egy állítólagos szóváltás előzte meg – számolt be az esetről a Szoljon.hu.

A tiszás szószóló múltja finoman szólva sem makulátlan: Lakatos Bertalan ölni is képes. Miután 2009 áprilisában egy sörözőben egy sörösüveggel vágott egy férfi arcába és nyakába, pár hónappal később, augusztusban ismét sörösüveggel vágott egy férfi arcába – idézi fel a Jász-Nagykun Szolnok megyei hírportál.

A közelmúltban meglehetősen véres jelenet játszódott le a kunhegyesi éjszakában, ám sokunk számára úgy tűnik, mintha egyesek nem akarnák, hogy napvilágot lásson az ügy. Mi azonban nagyon nem szeretnénk, ha következmény nélkül maradnának a történtek

– ezt Szegedi Zsolt, a Nagykun-Hús Kft. igazgatója mondta el az esetről korábban egy hírportálnak, mivel az ő egyik alkalmazottja volt a sértett. Mint mondta, a férfiba egy társaság belekötött, majd torkát az arca közepétől a gégéjéig elvágták egy törött sörösüveggel.

Lakatos Bertalan konfliktuskerülő természetéről korábbi fotói is bizonyságul szolgálnak. Fotó: Szoljon

Nem sok hiányzott hozzá, hogy elvérezzen, intenzívre került.

Lakatos Bertalan. Fotó: Szoljon/MyVip

Lakatos Bertalan és Magyar Péter kapcsolata

A korábban véres kocsmai verekedéseiről elhíresült Lakatos Bertalan Kovács Hunorral járja a választókerületet.

Lakatos Kunhegyesen novemberben megalapította az Egységben az Erő Tisza Sziget Kunhegyest. Nemcsak Kovács Hunor (a Tisza jelöltje) körül ténykedik, hanem Magyar Péter rendezvényein is rendszeresen részt vesz, felszólal, és fotózkodik a Tisza Párt elnökével.

Lakatostól remélik, hogy segít megszerezni a romák szavazatait a választókerületben Fotó: Szoljon

A Tisza Párt Lakatostól reméli, hogy segít megszerezni a romák szavazatait a választókerületben, sajtóértesülések szerint hasonlóan jó a kapcsolata párt gazdasági szakértőjével, Kapitány Istvánnal is.