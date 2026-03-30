György László: A Tisza Párt energiaátállási terve a megtakarításokat is megadóztatná

György László, Magyarország gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztosának bejegyzése szerint a Tisza Párt nyilvánosságra került energiaátállási terve jelentős terheket róna a magyar családokra.

A politikus Facebook-bejegyzésében azt írta, a dokumentum a Tisza saját bevallása szerint két-két és félszeres rezsiemelést, valamint 1000 forint feletti üzemanyagárat eredményezne. A kormánybiztos azt állítja, hogy a terv egy új, a lakossági megtakarításokat terhelő különadót is tartalmaz. Értelmezése szerint

az orosz kőolajról való leválás miatt szükségessé váló százhalombattai finomítóátalakítás költségeit részben a magyar családokra hárítanák át.

György László szerint a dokumentumban az szerepel, hogy évente 240–360 milliárd forintot vonnának el a lakosságtól egy 1–1,5 százalékos megtakarítási különadó formájában. Úgy fogalmazott: ezt a pénzt a magyar emberek munkával, tanulással, felelősségvállalással, valamint a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően tudták félretenni.

A kormánybiztos kiemelte: a lakossági megtakarítások összege jelenleg közel 13 ezer milliárd forint, amelyből mintegy 11 ezer milliárd forint állampapírban van. Hangsúlyozta, hogy

ez a pénz a magyar családoké, ezért szerinte elfogadhatatlan, hogy azt bármilyen formában megadóztassák vagy elvonják.

Bejegyzésében György László azt írta, hogy a Tisza Párt terve mögött Brüsszel energiapolitikai elvárásai, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lépései, valamint a nyugati olajmultik érdekei húzódnak meg.

Álláspontja szerint nem szabad engedni, hogy a magyar családok biztonságát veszélyeztessék, ezért úgy fogalmazott: „El a kezekkel a magyar családok megtakarításaitól!”

A kormánybiztos bejegyzése végén azt írta: „Csak a Fidesz a biztos választás!”

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.