Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan interjút ad Hont Andrásnak – kövesse nálunk élőben!

Választás 2026Európai BizottságSzuverenitásvédelmi Hivatalmanipuláció

Szuverenitásvédelmi Hivatal: Ukrán információ-manipulációs gépezet készül befolyásolni a választást

A választást befolyásolni próbáló narratívák alakításában három ukrán kötődésű cég tölt be központi szerepet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 15:01
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elemzést készített a magyar választás befolyásolására készülő ukrán információ-manipulációs gépezetről – közölte a szervezet hétfőn. A progresszív nyomásgyakorló hálózat és az Európai Bizottság forrásaira támaszkodva épült ki az elmúlt években az az ukrán információ-manipulációs gépezet, amely képessé vált a nyugati nyilvánosság befolyásolására – írták a közleményben.

Ungvár, 2024. június 9. Egy férfi leadja levélszavazatát az európai parlamenti (EP-) választásokon az ungvári magyar főkonzulátuson 2024. június 9-én. MTI/Nemes János
MTI/Nemes János

 Ez a rendszer a 2026-os hazai választások során is aktív szerepet játszhat a magyar belpolitika befolyásolásában és a választási eredmények hiteltelenítésében a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint, amely azt is közölte: 

a hálózat a „független tényellenőrzés” keretein belül egy 21. századi cenzúrarendszert tart fenn. Ennek lényege, hogy bizonyos tartalmakat dezinformációnak minősítenek, majd a technológiai vállalatokon keresztül korlátozzák azok elérését a közösségi médiában. 

Magyarországon e hálózat fontos tagja a Political Capital által vezetett Magyar Digitális Média Obszervatórium, amely az Európai Bizottság Digitális Média Európai Megfigyelőközpontjának irányítása alatt áll, mutatott rá a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amely azt is kiemelte: a dezinformáció azonosításában és a narratívák alakításában három ukrán kötődésű cég tölt be központi szerepet:

  • A LetsData mesterséges intelligenciával figyeli a médiát, és szoros kapcsolatban áll az ukrán állammal, valamint amerikai alapítványokkal. 
  • A Mantis Analytics nevű cég az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanáccsal együttműködve határozza meg, milyen témákat kell cáfolni vagy ellennarratívával ellensúlyozni. Részt vesz a magyar energiapolitika hiteltelenítésében is. 
  • Végül a Szabad Európa korábbi munkatársai által alapított Osavul, mely az ukrán fegyveres erők alapjából kap támogatást

 – írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével (Forrás: AFP)


Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu