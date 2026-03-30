Szuverenitásvédelmi Hivatal: Ukrán információ-manipulációs gépezet készül befolyásolni a választást

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elemzést készített a magyar választás befolyásolására készülő ukrán információ-manipulációs gépezetről – közölte a szervezet hétfőn. A progresszív nyomásgyakorló hálózat és az Európai Bizottság forrásaira támaszkodva épült ki az elmúlt években az az ukrán információ-manipulációs gépezet, amely képessé vált a nyugati nyilvánosság befolyásolására – írták a közleményben.

Ez a rendszer a 2026-os hazai választások során is aktív szerepet játszhat a magyar belpolitika befolyásolásában és a választási eredmények hiteltelenítésében a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint, amely azt is közölte:

a hálózat a „független tényellenőrzés” keretein belül egy 21. századi cenzúrarendszert tart fenn. Ennek lényege, hogy bizonyos tartalmakat dezinformációnak minősítenek, majd a technológiai vállalatokon keresztül korlátozzák azok elérését a közösségi médiában.

Magyarországon e hálózat fontos tagja a Political Capital által vezetett Magyar Digitális Média Obszervatórium, amely az Európai Bizottság Digitális Média Európai Megfigyelőközpontjának irányítása alatt áll, mutatott rá a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amely azt is kiemelte: a dezinformáció azonosításában és a narratívák alakításában három ukrán kötődésű cég tölt be központi szerepet:

A LetsData mesterséges intelligenciával figyeli a médiát, és szoros kapcsolatban áll az ukrán állammal, valamint amerikai alapítványokkal.

A Mantis Analytics nevű cég az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanáccsal együttműködve határozza meg, milyen témákat kell cáfolni vagy ellennarratívával ellensúlyozni. Részt vesz a magyar energiapolitika hiteltelenítésében is.

Végül a Szabad Európa korábbi munkatársai által alapított Osavul, mely az ukrán fegyveres erők alapjából kap támogatást

– írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével (Forrás: AFP)