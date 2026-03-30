Pottyondy Edina, Facebook: „Mindig megdöbbenve olvasom és nézem a Fidesz politikusainak és propagandistáinak picsogását a soha nem látott tiszás erőszakhullámról. Hogy fenyegetik őket, hogy gyalázzák őket. Én körülbelül négy éve hagytam abba azoknak a kommenteknek és leveleknek az archiválását, amelyekben veréssel, erőszakkal vagy halállal fenyegetnek. És nem azért hagytam abba, mert abbamaradtak, hanem azért, mert már nem volt energiám és lelkierőm foglalkozni a Fidesz digitális harcosaival. Abban, hogy a közbeszéd ide züllött, nyilván van felelőssége a közösségi médiának, a korszellemnek vagy akár az ellenzéknek. De úgy tenni, mintha Magyar Péter színrelépésével durvult volna el a hangvétel, ordas hazugság.”



