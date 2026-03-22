Magyar Péter méretes lyukra futott

„Videómban bemutatom, hogyan működik az álhírgyártás”– kezdte videóját Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője elmondta, öt percébe sem telt, hogy elkapja Magyar Pétert, aki közzétett egy Facebook-posztot, amelyben azt állította, hogy megszerezte a tavaly szeptemberi budapesti Digitális Polgári Körök-nagyrendezvény szerződéseit. Majd így folytatta:

Állítólag befújta neki a szél a Karmelitából. Persze. Péter, a Karmelitában nem őrizgetnek DPK-s szerződéseket!

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője

Kocsis Máté hozzátette, hogy az álhírt az egész baloldali propagandamédia kritikátlanul átvette. A videóban a politikus rávilágít egy tényezőre:

De van egy kis bökkenő! A Magyar Péter által bemutatott szerződésben fel van tüntetve Radics Gigi állítólagos tiszteletdíja. De Radics Gigi nem lépett fel tavaly azon a rendezvényen, aminek a 'szerződéseit' Magyar Péter bemutatta.

„Az egész egy ordas nagy kamu”– zárta videóját Kocsis Máté.

