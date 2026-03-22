Magyar Péter méretes lyukra futott

„Bemutatom, hogy működik a liberális álhírgyártás”– mondta Kocsis Máté a videójában. „A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát!” – üzente Magyar Péternek a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

2026. 03. 22. 14:39
„Videómban bemutatom, hogyan működik az álhírgyártás”– kezdte videóját Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője elmondta, öt percébe sem telt, hogy elkapja Magyar Pétert, aki közzétett egy Facebook-posztot, amelyben azt állította, hogy megszerezte a tavaly szeptemberi budapesti Digitális Polgári Körök-nagyrendezvény szerződéseit. Majd így folytatta:

Állítólag befújta neki a szél a Karmelitából. Persze. Péter, a Karmelitában nem őrizgetnek DPK-s szerződéseket!

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Kocsis Máté hozzátette, hogy az álhírt az egész baloldali propagandamédia kritikátlanul átvette. A videóban a politikus rávilágít egy tényezőre:

De van egy kis bökkenő! A Magyar Péter által bemutatott szerződésben fel van tüntetve Radics Gigi állítólagos tiszteletdíja. De Radics Gigi nem lépett fel tavaly azon a rendezvényen, aminek a 'szerződéseit' Magyar Péter bemutatta.

„Az egész egy ordas nagy kamu”– zárta videóját Kocsis Máté.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
