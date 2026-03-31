Orbán Viktor megmutatta: ami védett árral 20 ezer, az tiszás árral 25 ezer – ez a tiszás energiaterv ára a kutaknál + videó

Egy Mol-benzinkúton ellenőrizte Orbán Viktor miniszterelnök, hogy működik-e a védett üzemanyagár, erről videót is közzétett a közösségi oldalán,

A kormányfő 33 liter gázolajat tankolt, amelynek ha a teljes árát ki kellett volna fizetni, akkor az 25 864 forint lett volna.

Ez a Kapitány-ár

– mondta a Orbán Viktor. A kasszánál kiderült, hogy a védett árral 5575 forintot spórolt.

784 forint/liter, ez a piaci ár, a tiszás ár – mondta a miniszterelnök.

De védett áron fizettem, ezért megtakarítottam 5575 forintot, és így 25 ezer helyett fizettem 20 ezret

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Íme, a Tisza energiapolitikai tervezete

Mint megírtuk, Csercsa Balázs, a Tisza korábbi önkéntese, egyházi munkacsoportjának vezetője nyilvánosságra hozta a párt energiaátállási tervezetét. Eszerint rögtön egy esetleges kormányváltás után kivezetnék a védett üzemanyagárat, az olcsó orosz energiahordozók helyett másikat keresnének, ezzel lényegében megszűnne a rezsicsökkentés. Az átálláshoz szükséges fejlesztéseket a Mol százhalombattai olajfinomítójában egy újonnan bevezetendő adó, az energiafüggetlenségi adó segítségével fedeznék. Ezt pedig a lakosság megtakarításaira vetnék ki.

A tervben úgy fogalmaznak, „a védett árak túl nagy terhet tesznek az értéklánc szereplőire – különösen az üzemanyag-kereskedőkre –, minden piaci logikával szembemennek, és diszkriminatív módon kedveznek a hazai fogyasztóknak, ami nem illeszkedik az EU közös piacra és versenyjogra épülő logikájához”, ezért a Tisza-kormány megalakulása után ezt a két kihívást – az orosz energiabeszerzések leépítését és a túlzott állami szerepvállalás visszaszorítását – azonnal kezelni kell.

Nem először hallunk ilyen javaslatokat a tiszásoktól

A tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincsen.