Három város egy nap alatt: Szijjártó Péter ezeken a helyeken folytatja az országjárását + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezen a héten is útra kel, és több városban tart lakossági fórumot.

Javában zajlik a „Peti itthon” országjárás, amely hétfőn három újabb városban folytatódik. A miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be az eseményekről, a kommentek között pedig a pontos időpontokat és helyszíneket is megosztotta.

Hétfőn Kiskunhalason indul a program: 11:30-tól a Bethlen Gábor téren várja az érdeklődőket. Ezt követően Tolnán tart fórumot 17:30-tól a Hősök terén, majd Baján zárja a napot 19 órakor a Szentháromság téren.

Nincs megállás, Szijjártó Péter s folytatja az országjárást

Korábban Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy három kampányt indítanak a választási időszakban. Az ő országjárása, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter Lázárinfó néven futó fórumsorozata már javában zajlik, és Szijjártó Péter is körúton igyekszik megszólítani a választókat.

