rendőrtisztnniinformatikus

Bűncselekményt követett el a tiszás informatikusokat védő kiugrott rendőrtiszt

A kiugrott rendőrtiszt egy kémelhárítási művelet részleteit hozta nyilvánosságra – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte: a nyomozó is tudja, hogy bűncselekményt követett el, amit a kihallgatása során elismert.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 15:10
Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vélhetően Ukrajnának dolgozó informatikusokat véd az NNI egykori, pályáját elhagyó és politikai szerepvállalásba kezdő munkatársa. Rendőrségi információk alapján a két érintettnél a hatóságok adathordozókat és engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le.

A rendőr ügyére Gulyás Gergely a Kormányinfón a következőképpen reagált:

A kiugrott rendőrtiszt egy kémelhárítási művelet részleteit hozta nyilvánosságra. A kémelhárítási gyakorlat szerint az elhárítás bevonja a munkájába a rendőrséget, de erről a rendőrséggel csak annyit kell megosztania, amennyi feltétlenül szükséges. A kiugrott rendőr motivációját nem ismerjük, de az biztos, hogy egy kémelhárítási ügy nyilvánosságra hozatala bűncselekmény, hivatali visszaélés.

A tárcavezető jelezte, hogy a kiugrott rendőrtiszt is tudja: bűncselekményt követett el, amit a kihallgatása során elismert. Gulyás kiemelte, hogy egy választási kampány a vélemények ütköztetésével, sokszor szembenállással, időnként még méltánytalan bántással is együtt jár, de ettől még az alapvető kérdésekben, mint az ország nemzetbiztonsága, szuverenitása, egyetértésnek kell lennie, idegen állam megbízottjainak, kémeinek a beavatkozását pedig egységesen el kell utasítani.

Ezzel szemben a hatóságoknak, függetlenül attól, hogy mi a fedőtevékenysége ezeknek a kémeknek, minden esetben fel kell lépniük

– vélekedett.

Borítókép: Kormányinfó (Fotó: Kurucz Árpád)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
