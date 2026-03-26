Bűncselekményt követett el a tiszás informatikusokat védő kiugrott rendőrtiszt

Vélhetően Ukrajnának dolgozó informatikusokat véd az NNI egykori, pályáját elhagyó és politikai szerepvállalásba kezdő munkatársa. Rendőrségi információk alapján a két érintettnél a hatóságok adathordozókat és engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le.

A rendőr ügyére Gulyás Gergely a Kormányinfón a következőképpen reagált:

A kiugrott rendőrtiszt egy kémelhárítási művelet részleteit hozta nyilvánosságra. A kémelhárítási gyakorlat szerint az elhárítás bevonja a munkájába a rendőrséget, de erről a rendőrséggel csak annyit kell megosztania, amennyi feltétlenül szükséges. A kiugrott rendőr motivációját nem ismerjük, de az biztos, hogy egy kémelhárítási ügy nyilvánosságra hozatala bűncselekmény, hivatali visszaélés.

A tárcavezető jelezte, hogy a kiugrott rendőrtiszt is tudja: bűncselekményt követett el, amit a kihallgatása során elismert. Gulyás kiemelte, hogy egy választási kampány a vélemények ütköztetésével, sokszor szembenállással, időnként még méltánytalan bántással is együtt jár, de ettől még az alapvető kérdésekben, mint az ország nemzetbiztonsága, szuverenitása, egyetértésnek kell lennie, idegen állam megbízottjainak, kémeinek a beavatkozását pedig egységesen el kell utasítani.

Ezzel szemben a hatóságoknak, függetlenül attól, hogy mi a fedőtevékenysége ezeknek a kémeknek, minden esetben fel kell lépniük

– vélekedett.

Borítókép: Kormányinfó (Fotó: Kurucz Árpád)