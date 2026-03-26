Gulyás GergelykémbotrányPanyi Szabolcs

Gulyás Gergely: Ez nem újságírás, ez kémkedés

A kormány felszólította Volodimir Zelenszkij elnököt és az ukránokat, hogy szüntessék be az ukrán állami kémtevékenységet a magyar választási kampányban.

Munkatársunktól
2026. 03. 26. 12:30
Fotó: GERGELY BESENYEI Forrás: AFP
Egyre több ukrán kém bukik le az országban, közülük az első Panyi Szabolcs , akiről kiderült, hogy saját hazája ellen idegen állammal együttműködve kémkedett – közölte Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, az nem tényfeltáró újságírás, hogy idegen államnak, tudatosan megadom egy magyar miniszter telefonszámát, hogy utána megkapjam ezt a hangfelvételt. 

Ez kémkedés.

– húzta alá, majd azzal folytatta, a hazaárulás pedig csak azért vitatható, mert az egy jogi vita, hogy az ország függetlenségének sérelme megvalósult-e ebben az esetben. Arra a kérdésre, hogy az elmúlt időszak kémbotrányai miatt várható-e, hogy kiutasítanak az országból egyeseket, elmondta, a külföldi, kémtevékenységet folytató személyekkel szemben van erre lehetőség, ám Panyi Szabolccsal szemben erről nem beszélhetünk, hiszen magyar állampolgárként nincs hova kiutasítani.

Gulyás Gergely arra is kitért, a választások előtti időben felerősödött a kémtevékenység, ezért arra szólítják fel Volodimir Zelenszkij elnököt és az ukránokat, hogy szüntessék be az ukrán állami kémtevékenységet a magyar választási kampányban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
Megírtuk, tehát igaz!

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
