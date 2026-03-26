Gulyás Gergely: Ez nem újságírás, ez kémkedés

Egyre több ukrán kém bukik le az országban, közülük az első Panyi Szabolcs , akiről kiderült, hogy saját hazája ellen idegen állammal együttműködve kémkedett – közölte Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, az nem tényfeltáró újságírás, hogy idegen államnak, tudatosan megadom egy magyar miniszter telefonszámát, hogy utána megkapjam ezt a hangfelvételt.

Ez kémkedés.

– húzta alá, majd azzal folytatta, a hazaárulás pedig csak azért vitatható, mert az egy jogi vita, hogy az ország függetlenségének sérelme megvalósult-e ebben az esetben. Arra a kérdésre, hogy az elmúlt időszak kémbotrányai miatt várható-e, hogy kiutasítanak az országból egyeseket, elmondta, a külföldi, kémtevékenységet folytató személyekkel szemben van erre lehetőség, ám Panyi Szabolccsal szemben erről nem beszélhetünk, hiszen magyar állampolgárként nincs hova kiutasítani.

Gulyás Gergely arra is kitért, a választások előtti időben felerősödött a kémtevékenység, ezért arra szólítják fel Volodimir Zelenszkij elnököt és az ukránokat, hogy szüntessék be az ukrán állami kémtevékenységet a magyar választási kampányban.