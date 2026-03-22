Ukrajnában sorozhatták be a debreceni lövöldözőt

Egy debreceni fegyveres támadás ukrán gyanúsítottja évek óta szökésben van, és a hírek szerint az orosz–ukrán háborúban tűnhetett el a felelősségre vonás elől.

Petrushka Ishtvan ellen ugyan elfogatóparancsot adtak ki, a férfi tartózkodási helye azonban továbbra is ismeretlen Fotó: Police.hu

Egy ukrán állampolgárságú férfi is részt vett abban a brutális rablásban, amely hat évvel ezelőtt történt a debreceni Zelemér utcában. A bűncselekmény eredetileg átverésnek indult, végül azonban lövöldözésbe torkollott. A körözött férfi többször is rálőtt az áldozatra, aki ugyan túlélte a támadást, de súlyosan megsérült. Magyar társát már elítélték, Petrushka azonban azóta is szökésben van – értesült a Blikk.

2020. február 7-én este lövések dördültek a környéken: egy magyar férfi és ukrán társa hatmillió forinttal próbált meg átverni egy embert.

Az áldozat azonban észrevette a csalást, és vissza akarta venni a pénzét, ekkor az ukrán férfi gumilövedékes fegyverrel többször rálőtt.

A szakértők szerint a támadás akár halálos is lehetett volna, ezért Petrushka Ishtvant emberölés kísérlete miatt keresik. Ellene európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van, de azóta sem került elő.

– A szomszédos ország hadiállapota sok mindent felülír – mondta a lapnak Kátai Elek volt gyilkossági nyomozó. Szerinte hiába kérné Magyarország a kiadatását, akár bujkálhatott is, de a kényszersorozás miatt már elvihették harcolni. Az sem kizárt, hogy már meghalt, eltűnt vagy hadifogságba került.

A magyar társát elfogták, és 2022-ben jogerősen hat év fegyházra ítélték felbujtóként elkövetett rablásért. Védekezésében azt mondta, csak pénzt akartak kicsalni, a rablás az ukrán társa magánakciója volt

– közölte Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője.

Alvilági körökben nem volt ismeretlen az ukrán szökevény

Az anyagi nehézségekkel küzdő áldozat végül illegális megoldás felé fordult, és felkereste egy edzőtermi ismerősét, aki korábban is „könnyű pénzszerzést” ígért. Petrushka bűntársa, Cs. T. azt állította, hogy 5–7 millió forintból zárjegy nélküli cigarettát vásárolnak, majd haszonnal továbbadják, valójában azonban a pénz megszerzésére játszott. A tervbe bevonta ukrán társát, Petrushkát is, aki a csempész szerepét kapta – ám az üzlet során megszerezte a pénzzel teli sporttáskát, majd rátámadt a férfira.

Az ukrán férfi megfordult, és gumilövedékes fegyverével rálőtt, eltalálva a sértett csuklóját. Ezután a kocsiból akarta megszerezni a pénzt, de dulakodás alakult ki, közben ismét lőtt. A sértett megszédült, ezt kihasználva a támadó kiszállt és harmadszor is rálőtt

– mondta Dobó Dénes. A fejét célozta, de a védekezés miatt végül a csuklóját találta el, az eset azonban akár halálos is lehetett volna.