Magyar Pétertisza pártecda

Újabb ukránpárti informatikus bukott le Magyar Péter csapatából

A Tisza Párt informatikusai között tűnt fel Kubik Dominik, aki korábban egy European Center for Digital Action(ECDA) nevű online kampányügynökségnél dolgozott. Ez a szervezet pedig ukránbarát akciókat szervez.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 8:11
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedden kiderült, hogy a Tisza Párt két informatikusa kiképzett ukrán ügynök – írta meg az Ellenpont. A portál tudatta, hogy a nemzetbiztonsági bizottság tájékoztatója szerint egyikük folyamatosan dolgozott az ukránoknak, ráadásul nemegyszer megfordult a budapesti ukrán nagykövetségen. Őt a hivatalos dokumentumban „MT” monogrammal jelölték, és hozzátették, hogy a férfi – saját állítása szerint – képes állami rendszerekből hatósági adatokat megszerezni.

Az Index hamar kiderítette, hogy egy brit–magyar kettős állampolgárról, Maróti Tamásról („Buddha”) van szó, aki valóban együttműködött Magyar Péterékkel. Állításukat egy fotóval támasztották alá: az ukrán kémként azonosított Maróti tavaly novemberben a Tisza irodájában látható a Tisza jelöltállítási színjátékakor (a képen tiszás pulóverben). Az Ellenpont úgy tudja, hogy a jelenlévők a baloldali párt informatikusai voltak és az előválasztás technikai hátterét biztosították.

Mint az Ellenpont utánajárt, nem Maróti az egyetlen érdekes szereplő a fényképen: a leghátul mosolygó férfit a Pimeyes mesterséges intelligencia alapú kép- és arcfelismerő szoftver Kubik Dominikként azonosította.

Forrás: Facebook

A Tisza pártközpontjában felbukkanó Kubik jelenleg digitális kampányszakemberként online kampányokat szervez és irányít. Ennél is lényegesebb azonban, hogy hol tanulta meg a szakmát: nem máshol, mint a European Center for Digital Action (ECDA) nevű szervezetnél. Ez onnan derült ki, hogy a társaság honlapjára tavaly februárban feltöltött egyik írásban az ECDA képviselőjének nevezték. Ehhez mellékeltek egy képet is, amelyen Kubik három férfi társaságában látható. A felvételen feltűnik Benjy Cook is, aki jelenleg a Lunda alkalmazottja, valamint a Bajnai-körhöz tartozó DatAdat technológiai területért felelős felsővezetője.

Ez önmagában véve érdekes, hiszen a Tisza Párt egyik informatikusa bizonyíthatóan kapcsolatban áll a 2022-es magyar választást befolyásolni próbáló DatAdat-hálózattal, a guruló dollárok-ügy egyik főszereplőjével

– vélekedett az Ellenpont.

Érdemes ugyanakkor megnézni Kubik korábbi állomáshelyét is, hiszen további fontos dolgok derülnek ki arról, hogyan próbálják meg a hazai és külföldi közvéleményt az ukrán ügy mellett mozgósítani.

 

Online mozgósítással foglalkoznak

A European Center for Digital Actiont pár héttel a 2022-es parlamenti választások után jegyezték be Brüsszelben. A szervezet célja a baloldali progresszív mozgalmak támogatása és a jobboldali politikai erők megállítása. Sokatmondó, hogy a brüsszeli társaság egyik alapítója Ficsor Ádám. 

A digitális háttérember korábban dolgozott Gyurcsány Ferenc kabinetfőnökeként és Bajnai Gordon titokminisztereként. Sajtóértesülések szerint nemcsak a hazai politikában vannak jó kapcsolatai is, hanem az amerikai Demokrata Pártban is.

Hozzá köthető a DatAdat-hálózat, amelynek kulcsszerepe volt a baloldali összefogás 2022-es, külföldről támogatott kampányában. Mint ismert, a Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon és Ficsor Ádám nevével fémjelzett DatAdat volt az egyik elosztója a guruló dollároknak, milliárdos összeg került hozzájuk. A DatAdat a baloldal számára rosszul végződő választás után igyekezett megújulni. Átnevezték magukat Estratos GmbH-vé, és Bécsbe tették át a székhelyüket. Nagyon úgy néz ki, hogy a portfóliótisztítás másik ága az ECDA, amely a jelek szerint aktívan dolgozik a Tisza győzelméért.

Fotó: ECDA

Az ECDA profilja az online kampányolás, az adománygyűjtés és a közösségszervezés. Több mint egy tucat ember dolgozik nekik, köztük több magyar állampolgár. Ezt jelzi, hogy a szervezet társigazgatója Mák Viktor, aki dolgozott a DatAdatnak, a CEU-n tanult, de részt vett Kamala Harris kampányában is. Mint most kiderült, Kubik Dominik is kapcsolatba került velük.

Márpedig ez minimum furcsa onnan nézve, hogy a Tisza közösségi médiás interakciói irreálisan magasak. Így a politikusaik és a párthoz köthető influenszerek posztjai életszerűtlenül gyorsan terjednek.

Az ECDA aktivizálódása ezért egyfajta magyarázat lehet a jelenségre. Főleg, hogy a Bajnai-féle online kampányszervezet egykori képviselőjének bejárása van a Tisza pártirodájába. Sőt, a jelek szerint hozzáférése van a központi szerverekhez, adatbázisokhoz. Arról nem is beszélve, hogy az újjáalakult DatAdat-birodalom másik ága, az Estratos is felbukkant Magyar Péterék körül. Mint ismert, a nevük egyik ideig szerepelt a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok Egyesület adatvédelmi tájékoztatójában. Kubik Magyar Péterék előtt elnökségi tag volt a Soros családhoz nagyon erősen kapcsolódó Amnesty Internationalben.

 

Ukrán projektek

Fontos kérdés az is, hogy mire megy ki az ECDA–Tisza együttműködés. Az nyilvánvaló, hogy a Bajnai-kör által vezetett szervezet legfőbb célja a baloldali párt és Magyar Péter hatalomra segítése. Van azonban még egy dolog, amit meg kell említeni: méghozzá azt, hogy ezek a körök az ukrán érdekek mentén dolgoznak. 

Ahogy az eddigiekből is kiderült, a Tisza pártközpontjába és egy időben a DatAdatba is bejáró Kubik Dominik kapcsolatba került az ukrán kémként azonosított tiszás informatikussal, Maróti Tamással.

Ez önmagában véve aggályos, erre csak ráerősít az, hogy Kubik korábbi munkahelye, a Ficsor-féle online mozgósító szabadcsapat, az ECDA számos ukránpárti kampányt irányít. Az egyik legnagyobb akciójuk az volt, amikor Joe Biden volt amerikai elnök 2023-as varsói látogatásakor „Biden, adjatok F–16-ost Ukrajnának” feliratú táblákat emeltek a magasba Varsó belvárosában. A volt amerikai elnök a Marriott Hotelben szállt meg, és az épület elé szerveztek sajtótájékoztatót, ahol a vadászgépek Ukrajnába való küldése mellett érveltek. A nyomásgyakorlásnak meg is lett az eredménye: az akció után nem sokkal a washingtoni adminisztráció zöld jelzést adott arra, hogy az ukrán pilótákat kiképezzék az F–16-osok használatára.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
