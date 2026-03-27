A tiszás ügyvéd az ukrán aranykonvoj eljárása után beszállt a szintén ukrán hátterű legújabb kémügybe is

Az ukrán aranykonvojban érintett bank után a szintén ukrán hátterű kémügy kapcsán hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet is az a Laczó Adrienn képviseli, aki nem is titkolja, hogy szimpatizál a Tisza Párttal. Olyannyira így van, hogy a bíróként korábban hatalmasat hibázó jogász a Tisza igazságügyi reformjának kidolgozásában is szerepet vállalt.

Munkatársunktól
2026. 03. 27. 6:41
Egyre inkább összeáll a kép a legújabb kémbotrányban, a személyi összefonódások szálai pedig Magyar Péterékhez vezetnek.

A Direkt36 baloldali portál kedden reggel közzétett egy hosszú – feltételezhetően Szabó Bence volt rendőrszázados információin is alapuló cikket –, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok nyomására a rendőrök a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. 

Laczó Adrienn
Szabó Bence volt rendőrszázados Forrás: YouTube

Az írás szerint a két férfi ellen azért kezdődött eljárás, mert éppen egy olyan akciót próbáltak megakadályozni, amelyet valakik a Tisza Párt informatikai rendszere ellen indítottak. Ám, mint később kiderült, ez nem volt igaz. A cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két informatikus. Kedd délután kiderült, hogy a két informatikus külföldi titkosszolgálatokkal működött együtt: ukránok képeztek ki őket és az ukrán nagykövetségen keresztül tartották velük a kapcsolatot.

A Direkt36 cikkének szerzői szerdán a Telexen megjelentettek egy hosszú videóinterjút Szabó Bencével, aki a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozója volt. A férfit időközben a Központi Nyomozó Főügyészségen gyanúsítottként hallgattak ki hivatali visszaélés miatt, a gyanú ugyanis az, hogy Szabó nyomozati iratok másolatát átadta a Direkt36-nak. Szabó védője pedig nem más, mint az a Laczó Adrienn, aki az ukrán aranykonvojbotrány gyanúsítottjait is képviseli.

Laczó nyilvánvalóan nem véletlenül tűnik fel már a második Tisza Párthoz köthető ukrán érintettségű történetben, a volt bíró ugyanis több szálon is kapcsolódik Magyar Péterékhez. A sajtóban korábban is megjelent, hogy rendszeresen egyeztetett Tarr Zoltánnal, a Tisza alelnökével a párt „igazságügyi helyreállítási tervéről”. Laczó Adrienn egy korábbi Facebook bejegyzésében pedig ezt írta: „Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomod-magammal együtt – a Tisza Pártban látom.”

Nem mellékes, hogy Laczó Adriennt a közelmúltban sokszor úgy mutatták be, mint a Fővárosi Törvényszék lemondott, kiugrott bíróját. A Zebra digitális polgári kör Facebook-oldalán található bejegyzés pedig arra is kínál egy lehetséges magyarázatot, hogy Laczó miért „ugrott ki”. A jogász ugyanis még bíróként súlyos szakmai hibát követett el egy nagyszabású eljárásban, a Prisztás-ügyben: minden alap nélkül kiengedett egy korábban elítélt bérgyilkost. Ráadásul nem is akárkinek, hanem a ’90-es évek rettegett bűnözőjének, Portik Tamásnak a kivégzőembere került ki Laczó döntése nyomán a rácsok mögül. – Laczó Adrienn azóta lemondott a bírói tisztségéről. Ma pedig az ukrán aranykonvoj ügyvédeként követeli vissza a pénzt az ukránoknak, terrorizmussal vádolva a magyar államot – írták a Zebrán, leszögezve: „így jutott el az exbíró Portik Tamástól az ukrán maffiáig. Szép pályaív”.

Most a tiszás ügyvéd újabb párthoz kötő feladatot kapott, az ukrán hátterű kémügyben képviseli a hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

