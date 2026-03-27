A tiszás ügyvéd az ukrán aranykonvoj eljárása után beszállt a szintén ukrán hátterű legújabb kémügybe is

Egyre inkább összeáll a kép a legújabb kémbotrányban, a személyi összefonódások szálai pedig Magyar Péterékhez vezetnek.

A Direkt36 baloldali portál kedden reggel közzétett egy hosszú – feltételezhetően Szabó Bence volt rendőrszázados információin is alapuló cikket –, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok nyomására a rendőrök a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál.

Az írás szerint a két férfi ellen azért kezdődött eljárás, mert éppen egy olyan akciót próbáltak megakadályozni, amelyet valakik a Tisza Párt informatikai rendszere ellen indítottak. Ám, mint később kiderült, ez nem volt igaz. A cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két informatikus. Kedd délután kiderült, hogy a két informatikus külföldi titkosszolgálatokkal működött együtt: ukránok képeztek ki őket és az ukrán nagykövetségen keresztül tartották velük a kapcsolatot.

A Direkt36 cikkének szerzői szerdán a Telexen megjelentettek egy hosszú videóinterjút Szabó Bencével, aki a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozója volt. A férfit időközben a Központi Nyomozó Főügyészségen gyanúsítottként hallgattak ki hivatali visszaélés miatt, a gyanú ugyanis az, hogy Szabó nyomozati iratok másolatát átadta a Direkt36-nak. Szabó védője pedig nem más, mint az a Laczó Adrienn, aki az ukrán aranykonvojbotrány gyanúsítottjait is képviseli.

Laczó nyilvánvalóan nem véletlenül tűnik fel már a második Tisza Párthoz köthető ukrán érintettségű történetben, a volt bíró ugyanis több szálon is kapcsolódik Magyar Péterékhez. A sajtóban korábban is megjelent, hogy rendszeresen egyeztetett Tarr Zoltánnal, a Tisza alelnökével a párt „igazságügyi helyreállítási tervéről”. Laczó Adrienn egy korábbi Facebook bejegyzésében pedig ezt írta: „Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomod-magammal együtt – a Tisza Pártban látom.”