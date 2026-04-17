„A nemzeti egység erősítheti Magyarország pozícióját a nemzetközi színtéren is”

„Meggyőződésünk, hogy az országnak, a magyar népnek szüksége van a párbeszédre, a vitára és a szilárd értékrendre” – hangsúlyozta a Magyar Polgári Együttműködés Egyesülete. A szervezet szerint az április 12-i választás lebonyolítása, a magas részvétel és az eredmény gyors elismerése egyaránt a magyar demokrácia stabilitását igazolja. Úgy látják: a politikai erők felelőssége most a társadalmi feszültségek csökkentése és a párbeszéd megerősítése, ami hosszú távon a nemzeti egységet és az ország nemzetközi pozícióját is erősítheti.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 18:28
Borítókép: Győri Enikő, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke (Fotó: Ladóczki Balázs)
„Meggyőződésünk, hogy az országnak, a magyar népnek szüksége van a párbeszédre, a vitára és a szilárd értékrendre" – hangsúlyozta a Magyar Polgári Együttműködés Egyesülete.

A szervezet az április 12-i választásról szólva azt írta lapunkhoz eljuttatott közleményében, hogy annak lebonyolítása, a magas részvétel és az eredmény gyors elismerése egyaránt a magyar demokrácia stabilitását mutatja. Mint írták, a választás estéje méltóságteljesen zajlott, a vesztes fél gratulált a győztesnek, ami szerintük a politikai kultúra fontos visszaigazolása.

Az egyesület felidézte, hogy több mint 30 éve dolgozik a polgári, konzervatív értékek érvényesítéséért, és ez a zsinórmértékük a jövőben sem változik. 

Álláspontjuk szerint továbbra is azon kell őrködni, hogy az egyének és közösségek békében és jólétben, méltóságukat és szabadságukat megőrizve élhessenek.

 

Ezt kérik a politikai erőktől

Az elnökség a parlamentbe jutott politikai erőktől azt várja, hogy csökkentsék a társadalmi feszültségeket, és használják ki a fiatalok cselekvési energiáját a párbeszéd erősítésére. Úgy vélik, 

a nemzeti egység erősítheti Magyarország pozícióját a nemzetközi színtéren is.

A közlemény szerint egy 2026 januárjában készült kutatásuk arra jutott, hogy létezik úgynevezett nemzeti minimum, vagyis több olyan alapelv és érték van, amelyben széles társadalmi egyetértés tapasztalható. 

Ezt az anyagot hamarosan nyilvánosságra hozzák, abban bízva, hogy a politika képes lesz erre építve közös alapokat kialakítani.

Emellett egy egyéves munka eredményeként készült, a nemzet sorskérdéseit feldolgozó dokumentum publikálását is előkészítik, amelyet mintegy száz vitafórumon tárgyaltak meg Budapesten és vidéken. A polgárok véleményét is tartalmazó anyagtól azt várják, hogy a döntéshozók figyelembe veszik, és merítenek belőle.

A szervezet végül jelezte: kész segíteni a párbeszédre, vitára és szilárd értékrendre épülő közéleti munka erősítésében.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
