Ankét Feróval – Kapaszkodjunk össze, ne szomorkodjunk! +videó

A választás éjszakáján a Tisza Pártnál egy olyan csoportkép készült, mintha visszatért volna Bokros Lajos, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és az SZDSZ – hangzott el az Ankét Feróval című podcastünkben. Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztője Nagy Feró zenésszel beszélte át az elmúlt napok eseményeit.

Feró szerint nem kell szomorkodni az eredmények miatt, össze kell tartania a nemzeti oldalnak, hajrá és rock and roll! Mint fogalmazott, ő már öreg ahhoz, hogy változzon, marad ott, ahol eddig volt. Véleménye szerint nem kell ahhoz sokat várni, hogy a Tisza fanatikusai is felébredjenek az eufóriából, amikor az életük rosszabbra fordul, hiába ígérgetett Magyar Péter minden szépet és jót.

Mindenesetre Huth Gergely és Feró már a választás másnapján teletankolta az autóját, nehogy baj legyen.

Áttértek arra, hogy mit kezd majd a Tisza Párt a kétharmaddal. Felmerült a kérdés, vajon min fognak változtatni, ha már a választás éjszakáján a közjogi méltóságokat lemondásra szólította fel Magyar Péter, pedig még be sem iktatták mint új miniszterelnököt. Azt is részletesen megvitatták, hogy a genderőrület jegyében bármit kivehetnek a magyar alkotmányból, mivel van egy erős felhatalmazásuk.

Nem mentek el amellett sem szótlanul, hogy a kisebb pártok kiestek az Országgyűlésből, itt külön kiemelték a Demokratikus Koalíciót, amely nagyon rosszul szerepelt, és azzal a lendülettel lemondott Dobrev Klára pártelnök és a teljes vezetőség is.

Hogyan tovább? Mit tehet a nemzeti oldal? Milyen jövő vár az országra? Mindez részletesen kiderül adásunkból.