Elszabadult egy póni Nagykálló utcáin

Szürreális baleset történt szombat délután Nagykállón, ahol egy elszabadult póni okozott riadalmat – írja a Szon.

Az esetről megszólalt Kerezsi Antal, a város alpolgármestere is, aki a portálnak elmondta, hogy

a riadt póni a Széchényi utcán szabadult el, és mintegy másfél kilométert vágtázott.

Közben többen próbálták befogni, de a rettegő állat megállíthatatlan volt. Egészen a belvárosig, ahol végül belerohant a rendezvényház üvegfalába.

A Szon cikkében ide kattintva további érdekességeket talál az esetről.