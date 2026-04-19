Elszabadult egy póni Nagykálló utcáin

Szürreális baleset történt szombat délután Nagykállón, ahol egy elszabadult póni okozott riadalmat – írja a Szon.
Az esetről megszólalt Kerezsi Antal, a város alpolgármestere is, aki a portálnak elmondta, hogy
a riadt póni a Széchényi utcán szabadult el, és mintegy másfél kilométert vágtázott.
Közben többen próbálták befogni, de a rettegő állat megállíthatatlan volt. Egészen a belvárosig, ahol végül belerohant a rendezvényház üvegfalába.
