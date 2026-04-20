Fontos döntés elé néznek a pozícióhalmozó tiszások, le kell mondaniuk a mandátumukról

Az április 12-i országgyűlési választásokon több olyan politikus is mandátumhoz jutott, aki korábban a Fővárosi Közgyűlésben vagy az Európai Parlamentben dolgozott, így a jogszabályok értelmében most döntenie kell, melyik tisztséget tartja meg.

A Tisza Párt helyzete sajátos: mivel két évvel ezelőtt még kevés jelöltjük szerepelt az EP- és az önkormányzati listákon, most egészen szűk mozgásterük van.

A tiszás politikusok, akiknek választaniuk kell:

A legismertebb a pozícióválasztók közül a pártelnök, Magyar Péter, aki listavezetőként a párt miniszterelnök-jelöltje is volt, és Sulyok Tamás az új parlament megalakulása után várhatóan felkéri kormányalakításra. Magyar Péter már bejelentette, hogy lemond EP-mandátumáról. A Tisza Párt EP-delegációját vezető Tarr Zoltán Budapest 16. választókörzetében aratott fölényes győzelmet, a szavazatok 59 százalékát megszerezve. A Fővárosi Közgyűlés tagjai közül Bujdosó Andrea (Pest 3. OEVK) szintén egyéni mandátumot szerzett, több mint 50 százalékos eredménnyel. Ugyancsak a Fővárosi Közgyűlésből érkező Porscher Áron (Budapest 15. OEVK) is sikeresen szerepelt, és a szavazatok több mint felét megszerezve jutott be a parlamentbe. Emellett a párt EP-delegációjának kabinetfőnöke, Hajdu Márton pártlistán, a 36. helyről szerzett mandátumot, ugyanakkor egyelőre kérdéses, hogy él-e vele vagy lemond róla.

A pártnak így minimum négy főt kell pótolnia majd, közülük kettőt az Európai Parlamentben, kettőt pedig a Fővárosi Közgyűlésben. A választási törvény miatt a helyükre kizárólag olyanok kerülhetnek, akik korábban szerepeltek a listán még a 2024-es önkormányzati, illetve EP-választáson.

Hányan vannak a Tisza Párt listáin?

Két éve mindkét listát a Tisza elnöke, Magyar Péter vezette, az európai parlamentire 12 jelölt, a fővárosira 14 került fel. A két lista között bőven van átfedés, heten mindkettőre felkerültek, Magyar mellett Kulja András, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella, Kollár Kinga, Bujdosó Andrea és Molnár Dániel.

A listák közti átfedések miatt már 2024-ben is úgy jött ki, hogy a Fővárosi Közgyűlésbe legalább egy EP-képviselőnek is be kellett ülnie: ekkor Kollár Kinga duplázott.

Időközben a Tisza Párt fővárosi frakciója tovább fogyatkozott, Ordas Eszter frakcióvezető tavaly nyáron bejelentette, hogy családi okok miatt július 15-től lemond fővárosi mandátumáról. Így nemcsak egy hely, hanem maga a frakcióvezetőség is felszabadult. A fővárosi listáról a Tisza a közgyűlésbe már csak olyan képviselőt tudott beküldeni, aki szintén EP-képviselő is. A kiválasztott ekkor Gerzsenyi Gabriella lett, frakcióvezetőnek pedig Bujdosó Andreát választották.