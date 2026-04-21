Kövér Lászlótisza pártszili katalinforsthoffer ágnes

Ő váltja Kövér Lászlót: egy szállodatulajdonos ülhet az Országgyűlés elnöki székébe

A Tisza Párt turisztikai szakértője, egy balatonfüredi szállodatulajdonos töltheti be az új Országgyűlésben a házelnöki tisztséget. Forsthoffer Ágnes, a Tisza alelnöke már 26 évesen szállodaigazgató volt, ami a családi hátterének tudható be, hiszen édesapja a rendszerváltozáskor rész vett a privatizációban és vállalkozóként tevékenykedett. A család cégei az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendben nyertek EU-s pályázatokon, közbeszerzésen.

Munkatársunktól
2026. 04. 21. 5:23
Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egykori szocialista Szili Katalin után a második női politikus ülhet a házelnöki székbe az új Országgyűlés megalakulásakor Forsthoffer Ágnes személyében, a Tisza Párt parlamenti frakciójának hétfői döntése alapján.

A politikus a Tisza kötcsei ellenrendezvényén mutatkozott be tavaly ősszel, mint a párt turisztikai szakértője, egyben harmadik alelnöke. A 45 éves, kétgyermekes nő saját vállalkozásban üzemelteti a család szállodáját, a Hotel Margarétát Balatonfüreden, és egyben a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője.

Forsthoffer Ágnes már 26 évesen szállodaigazgató lett, ehhez pedig kiváló alapot biztosított a családi háttere. Édesapja ugyanis már a rendszerváltás előtt vezető pozícióban volt: a füredi hajógyár ügyvezetője volt, majd a felszámoló helyi megbízottjaként ő adta el a Ganz Danubius Balatonfüredi Hajógyár Rt. teljes vagyonát.

Forsthoffer Ferenc aztán a pápai Talajerő-gazdálkodási Kft. ügyvezetője lett, majd a céget 2002-ben sikeresen privatizálták a dolgozói konzorciummal. A cég mára száz százalékban a családé lett. Forsthoffer Ferenc később egy pápai hulladékgazdálkodási céget is megszerzett, ami a szocialista kormányok alatt az országban elsőként végezhette a konyhai hulladék gyűjtését, kezelését.

Forsthoffer Ágnes édesanyja sem akárhonnan jött: Forsthofferné a nyolcvanas években többek között a Hungarhotelsnél volt főkönyvelő, majd az 1990-es években a Danubius Hotels Rt. felügyelőbizottságának tagja, végül a füredi Hotel Marina igazgatója lett.

A család cégei az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendben nyertek EU-s pályázatokon, közbeszerzésen és folyamatosan növekvő árbevétel mellett most is stabilan termelik a nyereséget. Balatonfüreden és környékén több villával is rendelkeznek, Tihanyban is üzemeltettek saját tulajdonú vendégházat.

Forsthoffer Ágnes tavalyi bemutatkozó beszédében kiemelte, hogy „először áll politikai színpadon”, annak ellenére, hogy tavaly nyáron függetlenként már elindult a helyi, arácsi önkormányzati képviselő-választáson. Bár kizárólag a turizmusról beszélt, már azt is tudhatjuk, hogy a gazdaság többi részével kapcsolatban is vannak megállapításai: konkrétan a Bokros-csomagot dicsőítette egy Facebook-kommentben.

Az Országgyűlés következő elnökének Balatonfüreden, egy örökpanorámás villában van a hivatalos lakóhelye az Opten cégtár információi szerint. Forsthoffer Ágnes fele részben tulajdonosa a szóban forgó ingatlannak, amely a tulajdoni lap tanúsága szerint egy több mint 1500 négyzetméteres telken található.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.