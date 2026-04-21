Ő váltja Kövér Lászlót: egy szállodatulajdonos ülhet az Országgyűlés elnöki székébe

Az egykori szocialista Szili Katalin után a második női politikus ülhet a házelnöki székbe az új Országgyűlés megalakulásakor Forsthoffer Ágnes személyében, a Tisza Párt parlamenti frakciójának hétfői döntése alapján.

A politikus a Tisza kötcsei ellenrendezvényén mutatkozott be tavaly ősszel, mint a párt turisztikai szakértője, egyben harmadik alelnöke. A 45 éves, kétgyermekes nő saját vállalkozásban üzemelteti a család szállodáját, a Hotel Margarétát Balatonfüreden, és egyben a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője.

Forsthoffer Ágnes már 26 évesen szállodaigazgató lett, ehhez pedig kiváló alapot biztosított a családi háttere. Édesapja ugyanis már a rendszerváltás előtt vezető pozícióban volt: a füredi hajógyár ügyvezetője volt, majd a felszámoló helyi megbízottjaként ő adta el a Ganz Danubius Balatonfüredi Hajógyár Rt. teljes vagyonát.

Forsthoffer Ferenc aztán a pápai Talajerő-gazdálkodási Kft. ügyvezetője lett, majd a céget 2002-ben sikeresen privatizálták a dolgozói konzorciummal. A cég mára száz százalékban a családé lett. Forsthoffer Ferenc később egy pápai hulladékgazdálkodási céget is megszerzett, ami a szocialista kormányok alatt az országban elsőként végezhette a konyhai hulladék gyűjtését, kezelését.

Forsthoffer Ágnes édesanyja sem akárhonnan jött: Forsthofferné a nyolcvanas években többek között a Hungarhotelsnél volt főkönyvelő, majd az 1990-es években a Danubius Hotels Rt. felügyelőbizottságának tagja, végül a füredi Hotel Marina igazgatója lett.

A család cégei az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendben nyertek EU-s pályázatokon, közbeszerzésen és folyamatosan növekvő árbevétel mellett most is stabilan termelik a nyereséget. Balatonfüreden és környékén több villával is rendelkeznek, Tihanyban is üzemeltettek saját tulajdonú vendégházat.

Forsthoffer Ágnes tavalyi bemutatkozó beszédében kiemelte, hogy „először áll politikai színpadon”, annak ellenére, hogy tavaly nyáron függetlenként már elindult a helyi, arácsi önkormányzati képviselő-választáson. Bár kizárólag a turizmusról beszélt, már azt is tudhatjuk, hogy a gazdaság többi részével kapcsolatban is vannak megállapításai: konkrétan a Bokros-csomagot dicsőítette egy Facebook-kommentben.