fogaskerekű vasút

Tönkremegy a fogaskerekű, ha nem nyúlnak hozzá gyorsan

Az elöregedett szerelvények, a leromló pálya és az évek óta halogatott fejlesztések miatt egyre reálisabb forgatókönyv, hogy felújítás nélkül a főváros mindennapjaiból eltűnik egy különleges jármű. Pedig a fogaskerekű Budapest egyik legkülönlegesebb közlekedési eszköze – írja a Metropol.

2026. 04. 21. 7:41
Az 1874-ben átadott fogaskerekű vasút a Városmajor és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút állomások között közlekedik. A meredek hegyvidéki pálya miatt különleges, fogaskerékkel ellátott járművek szükségesek az üzemeltetéshez, ami már önmagában is ritkasággá teszi a vonalat Európában. Ez az ipartörténeti örökség azonban ma már inkább túlél, mint fejlődik – számol be a Metropol a BP Műhely nyomán. 

A meredek vonalvezetés miatt speciális, fogaskerékkel ellátott járművek teljesítenek rajta szolgálatot, ám a jelenlegi flotta már 1973 óta fut, így igencsak ráférne egy felújítás, de inkább a teljes csere. Tavaly novemberben a BKV egy érdekes, de igen veszélyes kísérletet végzett a fogaskerekű vasúton, amikor egy fogaskerékkel nem rendelkező Tátra villamost próbált feljuttatni a vonalon, mérsékelt sikerrel. A jármű természetesen nem tudott végigmenni a pályán.

Nemcsak a szerelvények, a pálya állapota is kritikus. 

Noha az elmúlt években több helyen végeztek karbantartást, az alapos rekonstrukció elkerülhetetlen. Emellett évek óta napirenden van a vonal meghosszabbítása a Normafa és a Széll Kálmán tér irányába is – utóbbinál a tér 2016-os felújításakor már ki is hagyták a helyet a leendő végállomásnak. 

Bár a projekt 2021-ben már engedélyes és kivitelezési tervekkel is rendelkezett, az építkezés a mai napig nem indult el. 


Borítókép: Fogaskerekű (Fotó: Kurucz Árpád)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Viktor

Hatalmas támogatást kapott Orbán Viktor, Wellor letette a voksát

Csépányi Balázs avatarja

„Állj fel, Csodacsatár! Ne koptasd a kispadot, vár a régi csapatod.”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
