Tönkremegy a fogaskerekű, ha nem nyúlnak hozzá gyorsan

Az 1874-ben átadott fogaskerekű vasút a Városmajor és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút állomások között közlekedik. A meredek hegyvidéki pálya miatt különleges, fogaskerékkel ellátott járművek szükségesek az üzemeltetéshez, ami már önmagában is ritkasággá teszi a vonalat Európában. Ez az ipartörténeti örökség azonban ma már inkább túlél, mint fejlődik – számol be a Metropol a BP Műhely nyomán.

A meredek vonalvezetés miatt speciális, fogaskerékkel ellátott járművek teljesítenek rajta szolgálatot, ám a jelenlegi flotta már 1973 óta fut, így igencsak ráférne egy felújítás, de inkább a teljes csere. Tavaly novemberben a BKV egy érdekes, de igen veszélyes kísérletet végzett a fogaskerekű vasúton, amikor egy fogaskerékkel nem rendelkező Tátra villamost próbált feljuttatni a vonalon, mérsékelt sikerrel. A jármű természetesen nem tudott végigmenni a pályán.

Nemcsak a szerelvények, a pálya állapota is kritikus.

Noha az elmúlt években több helyen végeztek karbantartást, az alapos rekonstrukció elkerülhetetlen. Emellett évek óta napirenden van a vonal meghosszabbítása a Normafa és a Széll Kálmán tér irányába is – utóbbinál a tér 2016-os felújításakor már ki is hagyták a helyet a leendő végállomásnak.

Bár a projekt 2021-ben már engedélyes és kivitelezési tervekkel is rendelkezett, az építkezés a mai napig nem indult el.