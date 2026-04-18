Többször és súlyosan bántalmazta a síró kisbabáját az apa, most a törvény előtt felel

A hajdúszoboszlói pár kisgyermeke azok után került az intenzív osztályra azok után, hogy az édesapja rajta vezette le a feszültséget. A 45 éves férfi és a 27 éves nő közös gyermeke 2024 októberében született. Az apa munka után is besegített a gyermekkel kapcsolatos teendőkbe. A kicsi azonban hasfájós volt, szülei gyakran felkeltek hozzá éjszaka, a kialvatlanság miatt édesapja napról napra egyre ingerlékenyebb, feszültebb lett, sőt volt olyan eset is, hogy fáradtsága miatt fürdetés közben majdnem kicsúszott kezei közül a csecsemő, majd – miután erősen utánakapott – a gyermek sírni kezdett, ezt pedig az apa nehezen viselte, és kiabált vele. Arra is volt példa, hogy a gyermeket az ágy matracára dobta – elevenítette fel az előzményeket a hírportál.

Egy esetben,

amikor a fagyasztóláda tetején pelenkázta a gyermeket, a csecsemő szintén sírni kezdett, ezért ismét kiabált vele, tenyérrel fejtetőn ütötte, majd olyan erővel tette le a ládára, hogy a kicsi az ütés következtében eszméletét vesztette.

A szülők a sérült gyermeket azonban nem vitték azonnal a kórházba, hanem vizes lepedőt tettek a fejére, és mellkasi kompressziót végeztek nála, de miután állapota súlyosbodott, másnap elvitték a gyermekorvoshoz, akinek csak annyit mondtak el, hogy valamiért nem eszik a gyerek, és azt állították, hogy görcsrohama volt.

A csecsemőt életveszélyes állapotban szállították a debreceni klinikára.

Az ügyben eljárás indult a szülők ellen, amelynek első tárgyalását 2025 szeptemberében tartották, amelyen az apa csak részben ismerte el a bántalmazást. A következő tárgyaláson, 2025 novemberében, amelyen mindkét szülő jelen volt, ítéletet hirdettek.

az édesapát bűnösnek mondta ki életveszélyt okozó testi sértés és kiskorú veszélyeztetése bűntettében, ezért nyolc év börtönfokozatú büntetésre ítélte, és megszüntette a szülői felügyeleti jogát. A másodrendű vádlottat kiskorú veszélyeztetése miatt két év, végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Mindkettőjüket véglegesen eltiltotta minden olyan foglalkozás vagy tevékenység gyakorlásától, amely 18 év alatti személy nevelését, felügyeletét, gondozását érinti.

Az apa enyhítésért és a szülői felügyeleti jog megszüntetése miatt fellebbezett.