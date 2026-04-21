Nagyobb a füst, mint a láng: jókora lépés mínusz egyről a nullára

Derűs hangulat, „joint tekerő szépségverseny”és fűszag fogadta mindazokat, akik ellátogattak a Kutyapárt Madách téri rendezvényére. A szervezők nyíltan a marihuána legalizálását népszerűsítették, egy héttel a választás után, egy jókora kudarc árnyékában.

Munkatársunktól
2026. 04. 21. 5:05
Drogháború ellenes gyűlés a Madách téren Magyar Kétfarkú Kutya Párt - MKKP
Alig vagyunk túl a választásokon, az ország egyik fele még nem tért magához a sokkból, a másik fele a mézeshetek eufóriáját éli, eközben mindenkit a jövő foglalkoztat. Közben a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) még mindig azzal van elfoglalva, hogy legalizálják a marihuánát Magyarországon. Pedig ha van párt, amely igazi vesztese a választásoknak, azok éppen ők: még az egy százalékot sem érték el, így vissza kell fizetniük a kampánytámogatást, ami csaknem 680 millió forint.

Kovács Gergely pártelnök arról is beszámolt, hogy a rossz eredményeik miatt állami támogatásra sem lesznek mostantól jogosultak, így még nem tudják, hogy mi lesz a párttal, csak azt, hogy folytatni szeretnék. A folytatáshoz pedig a követőik segítségét kérte, ugyanis a visszafizetendő pénz legalább egy részét a támogatóik adományából akarják kifizetni. A politikus az ATV műsorában hangsúlyozta: ha összejön a pénz, a párt megmenekül.

Hiába azonban a pénzhiány és a választási fiaskó, a Kutyapárt vezetősége úgy érezhette: a Tisza Párt hatalomra kerülése öröm az ürömben, legalábbis abban bíznak, hogy véget ért a jobboldali kormányok szigorú drogpolitikája, és végre „méltó módon” meg tudják ünnepelni a marihuána, vagyis a kannabisz fogyasztásának nem hivatalos világnapját, április 20-át.

„A rendezvény célja, hogy újra elmondjuk, amit már 15 éve mondunk, de most talán nem a pusztába kiáltjuk, hanem végre egy olyan hatalomnak, akik megígérték, hogy mostantól minden jobb lesz” – hirdette az eseményét a párt. A Madách Imre térre szervezett Million Marijuana March délután 4 óra 20 perckor kezdődött, sokatmondó utalással a dátumra.

A helyszín felé tartva nem csak hallani, hanem érezni is lehetett, hogy közel járunk: a Madách térhez közeledve hangos zene fogadott, markáns, összetéveszthetetlenül jellegzetes szag kíséretében. Az eseménynek is nagyobb volt a füstje, mint a lángja, alig lézengett száz-százötven ember a helyszínen, fiatalok, középkorúak és idősek vegyesen, közvetlen beszélgetésbe merülve.

Én sem maradtam sokáig társaság nélkül, egy idősebb úriember kért tőlem egy cigarettát, majd hamar meg is osztotta velem, mit gondol a világról.

– Örülök annak, hogy lett egy rendszerváltás, ami legalizálja azokat a dolgokat, amire szüksége van a fiatalságnak, az időseknek és minden olyan embernek, aki itt él Magyarországon – vágott bele, és megjegyezte: a Tisza Párttól azt a szabadságot várja el, amit a kampány alatt megígértek. Kérdésemre kifejtette:

állítása szerint Magyar Péterék ígéretet tettek rá, hogy a kannabisz orvosi célra való felhasználását engedélyezni fogják.

Ebben a hitében valóban nagy öröm lehetett neki a Tisza Párt hatalomra jutása, a fiatalabb korosztály azonban nagyobb szkepticizmussal áll a kérdéshez.

Egy egyetemista lánytól megtudtam, ő csak abban reménykedik, hogy most már lesz értelme felszólalni a témában. Hosszasan bírálta Horváth László kábítószerellenes kormánybiztos munkáját, és váltig hangoztatta azt a jól ismert liberális érvet, hogy szerinte nem lesz kevesebb drogfogyasztó azzal, hogy bezárnak a kultúra szempontjából „elengedhetetlen” helyeket, és attól sem, hogy a fogyasztókat büntetik.

Bár a marihuánát veszélytelennek tartja, ugyanakkor azt látja, hogy a legalizálása túl „kockázatos” lenne politikailag a Tisza Pártnak. Szerinte az eddigi kijelentésekből az látszik, hogy politikailag biztonsági játékot játszanak, nem mernék meglépni, és nem is prioritás számukra a téma.

– A drogpolitikájuk egy lépés lesz mínusz egyről a nullára – jegyezte meg.

Mire megkezdődött a „Joint tekerő szépségverseny”, egyre több egzotikus arc bukkant fel. Egy kinézetre krisnahívőre hasonlító férfi azt fejtegette, hogy a kormányváltás jelentőségét abban látta, hogy most már Magyarországon lehetőség van mindenre, amit szerinte nem lehetett volna megtenni az elmúlt tizenhat évben, viszont szeretett volna.

Mint megállapította, a marihuána legalizálása nem olyan téma, amely a társadalom többségét érdekli, nem úgy azokat, akik ezen a rendezvényen megjelentek.

– És lehet, hogy a jövőben, akár a következő négy évben, valaki végre beszélni is fog erről is a parlamentben – mondta bizakodva. Néhány méterrel arrébb két gimnazista korú lány nagyot kortyolt a sörébe. Nekik prózaibb okuk volt rá, hogy eljöttek a Kutyapárt rendezvényére: „igazából plakátot meg matricákat akartunk szerezni.”

Borítókép: A Kutyapárt rendezvénye a Madách téren (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

