Nagyobb a füst, mint a láng: jókora lépés mínusz egyről a nullára

Alig vagyunk túl a választásokon, az ország egyik fele még nem tért magához a sokkból, a másik fele a mézeshetek eufóriáját éli, eközben mindenkit a jövő foglalkoztat. Közben a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) még mindig azzal van elfoglalva, hogy legalizálják a marihuánát Magyarországon. Pedig ha van párt, amely igazi vesztese a választásoknak, azok éppen ők: még az egy százalékot sem érték el, így vissza kell fizetniük a kampánytámogatást, ami csaknem 680 millió forint.

Fotó: Polyák Attila

Kovács Gergely pártelnök arról is beszámolt, hogy a rossz eredményeik miatt állami támogatásra sem lesznek mostantól jogosultak, így még nem tudják, hogy mi lesz a párttal, csak azt, hogy folytatni szeretnék. A folytatáshoz pedig a követőik segítségét kérte, ugyanis a visszafizetendő pénz legalább egy részét a támogatóik adományából akarják kifizetni. A politikus az ATV műsorában hangsúlyozta: ha összejön a pénz, a párt megmenekül.

Hiába azonban a pénzhiány és a választási fiaskó, a Kutyapárt vezetősége úgy érezhette: a Tisza Párt hatalomra kerülése öröm az ürömben, legalábbis abban bíznak, hogy véget ért a jobboldali kormányok szigorú drogpolitikája, és végre „méltó módon” meg tudják ünnepelni a marihuána, vagyis a kannabisz fogyasztásának nem hivatalos világnapját, április 20-át.

„A rendezvény célja, hogy újra elmondjuk, amit már 15 éve mondunk, de most talán nem a pusztába kiáltjuk, hanem végre egy olyan hatalomnak, akik megígérték, hogy mostantól minden jobb lesz” – hirdette az eseményét a párt. A Madách Imre térre szervezett Million Marijuana March délután 4 óra 20 perckor kezdődött, sokatmondó utalással a dátumra.

Fotó: Polyák Attila

A helyszín felé tartva nem csak hallani, hanem érezni is lehetett, hogy közel járunk: a Madách térhez közeledve hangos zene fogadott, markáns, összetéveszthetetlenül jellegzetes szag kíséretében. Az eseménynek is nagyobb volt a füstje, mint a lángja, alig lézengett száz-százötven ember a helyszínen, fiatalok, középkorúak és idősek vegyesen, közvetlen beszélgetésbe merülve.

Én sem maradtam sokáig társaság nélkül, egy idősebb úriember kért tőlem egy cigarettát, majd hamar meg is osztotta velem, mit gondol a világról.