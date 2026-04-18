Magyar Péter nem ismeri el a választások eredményét, új voksolást követel a Vas megyei 2-es választókerületben. A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán kifejtette , azért kell törölni ezt az eredményt, mert Ágh Péter „nyilvánvaló csalással” jutott mandátumhoz.

Mindezt azzal magyarázta, hogy többen is elindultak a körzetben, így aki nem a kormánypárti jelöltre akart szavazni, azok között megoszlottak a voksok. Azt is kifogásolta, hogy Magyar Péternek hívták a jelöltet.

A tiszás Magyar Péter kiemelte, hogy a másik Magyar Péter több száz szavazatot szerzett, miközben a Tisza Párt jelöltje, Strompová Viktória szoros különbséggel maradt alul. Szerinte ez nem a választói akarat tiszta megnyilvánulása volt.

Magyar Péter élesen bírálta Ágh Pétert, akit hatalomvággyal és a választók félrevezetésével vádolt, és felszólította, hogy ne vegye fel a mandátumát. Sőt még azt is leszögezte, hogy sem ő, sem a pártja, de a választókörzet sem ismeri el legitimnek Ágh Péter győzelmét.

Egyúttal új választás kiírását sürgette a választókerületben. A videóban végül támogatásáról biztosította Strompová Viktóriát is, akit országgyűlési képviselőnek nevezett, majd arra kérte, hogy bár elvesztette a meccset, viselkedjen képviselőként.

