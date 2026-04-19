Támad a monília, veszélyben a gyümölcstermés

Támad a monília a hazai gyümölcsösökben – hívta fel a figyelmet a komoly betegséget okozó gombás fertőzésre a Teol.

Virágzó cseresznyefa

A lapnak Vörös Géza szekszárdi növényvédő elmondta: a gyümölcsfák számára a virágzás a legsebezhetőbb állapot, és ez különösen igaz a most virágzó csonthéjasokra, ugyanis a nyitott bibén keresztül nemcsak a pollensejtek, hanem a betegséget okozó gomba, a monília is bejut a növény szövetébe.

Kiemelte, hogy fontos a betegség elleni védekezés, különben

a moníliafertőzés elviheti az egész termést,

később pedig a fa kiszáradását is okozhatja.

A virágzás alatt két-három kezelés is szükséges lehet. Olyan hatóanyagot válasszunk, amely már alacsony hőmérsékleten is védi a virágot – javasolta a szakember.

Növényvédelmi szempontból a barackfák a legérzékenyebbek, különösen a moníliás virág- és hajtáselhalásra. Ilyenkor már a felmelegedés és a szárazság, de

a nagyobb harmatképződés is elegendő a fák megfertőződéséhez.

A beteg virágokon keresztül bejut a kórokozó a hajtásokba és a vesszőbe, a végeredmény pedig a virágok és a vesszők, hajtások hirtelen elhalása. Feslő bimbós állapottól a sziromhullásig felszívódó készítményekkel érhetünk el megfelelő biológiai hatást. A jó hatékonyság előfeltétele a két-három alkalommal végzett kezelés.

Az alma egérfüles állapotában már fogékony a varasodásra.

A csapadékszegény időjárás nagyon érzékennyé tette az almafákat is a betegségekre

– mondta a szakember, aki arról is beszélt, hogy a monília terjedésének a következő napok hűvös időjárása is kedvezhet.

A gombás fertőzéssel kapcsolatos további részleteket a Teol cikkében ide kattintva olvashat.