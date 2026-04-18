főnyereményötöslottó sorsolásSzerencsejáték Zrt.

Valaki majdnem hétmilliárd forintot nyert: elvitték az ötös lottó történetének legmagasabb nyereményét

Az idei év első telitalálatosa a játék eddigi legmagasabb összegét, 6,78 milliárd forintot nyert a szombati sorsoláson.

Magyar Nemzet
Forrás: mti2026. 04. 18. 21:55
Az ötös lottó 69 éves történetének legmagasabb összegű főnyereményét, 6,78 milliárd forintot nyert valaki a szombati sorsoláson – közölte a Szerencsejáték Zrt. közleményben az MTI-vel.

Az Ötöslottó kézi számgolyói (Fotó: MTI/Mónus Márton)

A sorsoláson 2026 első telitalálatosa született meg:

 a 9, 23, 45, 71 és a 84-es számot megjátszó szelvény tulajdonosa viheti haza a játék eddigi legmagasabb összegű jackpotját, 6 780 926 220 forintot.

 Ötvennégyen négy számot találtak el helyesen, ők fejenként csaknem 1,3 millió forintot nyertek.

A főnyereményt megnyerő játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat. A telefonon történő egyeztetés során a lottótársaság munkatársa a szelvényen szereplő információk alapján meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán – írták.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, ekkor megvizsgálják az eredeti szelvény érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődik a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik – közölte a Szerencsejáték Zrt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
