Szédületes videón az alpinista tűzoltók gyakorlatozása

Alpintechnikai gyakorlatot tartottak a SOTE épületén a fővárosi hivatásos tűzoltók 85 méteres magasságban – írta közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A feladatuk szerint egy „sérültet” kellett lehozni az épület tetejéről.

A katasztrófavédelem közlése szerint a gyakorlat célja a mentési technikák tökéletesítése nagy magasságban, mivel az alpinista tűzoltók rendszeresen kapnak éles riasztást.