balesettatabányamentőhelikopter

Személyautó és kisbusz ütközött Tatabányánál, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

A súlyos, személyi sérüléssel járó baleset után egy sávon már megindulhatott a forgalom az M1-es autópályán.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 18. 16:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összeütközött egy személyautó és egy kisbusz szombaton 14 óra körül az M1-es autópálya 53-as kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon. Az autópálya érintett szakaszán teljes útzár volt, de ezt már feloldották, egy sávon megindulhatott a forgalom.

Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)
Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A katasztrófavédelem honlapján azt írták, hogy a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt.

Az MTI információi szerint a balesetnek halálos áldozata is van.

A police.hu-n olvasható bejegyzés szerint korábban a rendőrök a személyi sérüléssel járó baleset szemléje és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, mostanra azonban a Győr felé vezető oldalon, Tatabánya térségében a pályazár megszűnt. A balesettel érintett útszakaszon a forgalom egy sávon megindult, de az érintett szakaszon még torlódásra kell számítani.

Az utinform.hu tájékoztatása szerint az 53-as kilométernél az átterelt sávot lezárták, ezért javasolt a 61-es kilométernél a külső sávot választani személyautóval is.

Borítókép: Illusztráció/Mentőhelikopter Hódmezővásárhelynél (Fotó: MTI/Donka Ferenc)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu