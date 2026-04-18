Személyautó és kisbusz ütközött Tatabányánál, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Összeütközött egy személyautó és egy kisbusz szombaton 14 óra körül az M1-es autópálya 53-as kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon. Az autópálya érintett szakaszán teljes útzár volt, de ezt már feloldották, egy sávon megindulhatott a forgalom.

A katasztrófavédelem honlapján azt írták, hogy a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt.

Az MTI információi szerint a balesetnek halálos áldozata is van.

A police.hu-n olvasható bejegyzés szerint korábban a rendőrök a személyi sérüléssel járó baleset szemléje és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, mostanra azonban a Győr felé vezető oldalon, Tatabánya térségében a pályazár megszűnt. A balesettel érintett útszakaszon a forgalom egy sávon megindult, de az érintett szakaszon még torlódásra kell számítani.

Az utinform.hu tájékoztatása szerint az 53-as kilométernél az átterelt sávot lezárták, ezért javasolt a 61-es kilométernél a külső sávot választani személyautóval is.