Az egekbe ugrott a rollerbalesetek száma, az Országos Mentőszolgálat figyelmeztet a veszélyekre

A rollerbalesetek riasztó növekedésére hívta fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat: április első két hetében már több mint kétszáz, rollert érintő balesethez hívták a mentőket.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője közölte: tavaly áprilishoz képest a rolleres gyermekbalesetek száma a háromszorosára nőtt. Mindenkit arra kérnek, viseljenek bukósisakot, ha elektromos rollerrel vagy bármilyen más kétkerekű járművel közlekednek. Győrfi felhívta a figyelmet: egy-egy esés akár végzetes következményekkel járhat.

Bármilyen mentőegység érkezik a helyszínre, nagyon sokszor reménytelen esettel találkozik már, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy viseljen sisakot és lassítson

– jelentette ki Győrfi Pál.

Valóban rengeteg a rollerbaleset: március elején a Bethesda Gyermekkórház hívta fel a figyelmet a biztonságos és óvatos közlekedésre, míg tavaly októberben Deák Tivadar netes celeb halt majdnem bele a felelőtlen rollerhasználatba.