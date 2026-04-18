Országos MentőszolgálatrollerbalesetGyőrfi Pál

Az egekbe ugrott a rollerbalesetek száma, az Országos Mentőszolgálat figyelmeztet a veszélyekre

A biztonságos közlekedésre hívja fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat, mivel óriási mértékben nőtt a rollert érintő balesetek száma.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 15:27
Fotó: MTVA/Branstetter Sándor
A rollerbalesetek riasztó növekedésére hívta fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat: április első két hetében már több mint kétszáz, rollert érintő balesethez hívták a mentőket.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője közölte: tavaly áprilishoz képest a rolleres gyermekbalesetek száma a háromszorosára nőtt. Mindenkit arra kérnek, viseljenek bukósisakot, ha elektromos rollerrel vagy bármilyen más kétkerekű járművel közlekednek. Győrfi felhívta a figyelmet: egy-egy esés akár végzetes következményekkel járhat.

Bármilyen mentőegység érkezik a helyszínre, nagyon sokszor reménytelen esettel találkozik már, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy viseljen sisakot és lassítson

– jelentette ki Győrfi Pál.

Valóban rengeteg a rollerbaleset: március elején a Bethesda Gyermekkórház hívta fel a figyelmet a biztonságos és óvatos közlekedésre, míg tavaly októberben Deák Tivadar netes celeb halt majdnem bele a felelőtlen rollerhasználatba.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
