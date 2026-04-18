A Fidesz csepeli jelöltje szerint teljes megújulásra van szükség

„Ha ugyanazok az emberek szeretnék újraépíteni a Fideszt, akik miatt idáig jutottunk, akkor nagy bajban leszünk” – fogalmazott Király Nóra, aki éles bírálatot fogalmazott meg a kampányról és a párt működéséről. Szerinte a vereség oka a gyűlöletkeltő közbeszéd és a belső működés hibái, amelyek miatt sok szavazó elfordult a Fidesztől. Úgy látja: teljes megújulás és szemléletváltás nélkül a párt nem tud visszatalálni a választókhoz.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 14:14
Budapest, 2024. július 9. Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapítója a babaváró hitelrõl a Kulturális és Innovációs Minisztériumban tartott sajtótájékoztatón 2024. július 9-én. A kormány döntése értelmében a babaváró programban 2019. jú
Fotó: Hegedüs Róbert
„Ha ugyanazok az emberek szeretnék újraépíteni a Fideszt, akik miatt idáig jutottunk, akkor nagy bajban leszünk” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje, aki élesen bírálta a párt kampányát és működését a választási vereséget követően.

A politikus szerint a vasárnapi eredményből egyértelmű tanulságokat kell levonni. Úgy véli, ha a jövőben is uszítás, lejáratás, torz kommunikáció és belső megfélemlítés határozza meg a működést, akkor a Fidesz nem tanult semmit a vereségből.

 

Komoly felelősség, de kell a megújulás

Király Nóra hangsúlyozta: az április 12-i választás szerinte egyfajta fordulópontot jelentett, amely után „elkezdett gyógyulni Magyarország”. Úgy fogalmazott, aki ezt a folyamatot meg akarja akadályozni, az a magyar emberek lelki békéje ellen dolgozik. Hozzátette: 

a párton belül sokan vannak, akik nem akarnak ebbe az irányba továbbmenni.

A politikus kiemelte, hogy csaknem 2,4 millió ember szavazott a Fideszre, ami komoly felelősséget jelent, ugyanakkor szerinte ennek a bizalomnak a megtartásához teljes megújulásra van szükség. Álláspontja szerint a választók képviselete nem épülhet gáncsoskodásra és gyűlöletkeltésre, hanem egy jobb ország megteremtésére kell törekedni.

 

Jelezték, hogy nem tetszik a kampány

Király Nóra úgy látja, sok korábbi szavazó éppen a közbeszéd elmérgesedése és a következmények nélküli közélet miatt fordult el a párttól, amiért szerinte a Fidesz viseli a felelősséget. A kampány szerinte súlyos társadalmi károkat is okozott, családokat és barátságokat tett tönkre, ami ellentétes minden keresztény, konzervatív értékkel.

A jelölt arról is beszélt, hogy a párton belül többen jelezték: nem ilyen kampányt szeretnének, ám ezeket a hangokat figyelmen kívül hagyták. Hozzátette:

a korábbi választásokkal ellentétben most már nem érkezett tömeges, lelkes segítség sem a kampányhoz, ami szerinte intő jel volt.

Király Nóra bocsánatot is kért a Fidesz szavazóitól a vereségért és az elmúlt időszak hangneméért, hangsúlyozva, hogy eddig ezt senki nem tette meg. Úgy fogalmazott: az utolsó pillanatban vannak ahhoz, hogy változtassanak, amihez teljesen új alapokra helyezett működésre és fiatalításra van szükség a párton belül és azon kívül egyaránt.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu