Elszabadultak a tiszás indulatok: Forsthoffer Ágnes rendezvényén a rendőröknek kellett megvédeniük a Hír TV riporterét + videó

Forsthoffer Ágnest, a Tisza Párt megválasztott képviselőjét akarta kérdezni a Hír TV stábja Balatonfüreden. A jelenlevő tiszás szimpatizánsok azonban verbálisan és tettlegesen is inzultálták a munkáját végző riportert.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 13:52
Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Elfajult a helyzet Balatonfüreden a Tisza Párt megválasztott képviselőjének, Forsthoffer Ágnesnek a rendezvényén – számolt be a Hír Tv.  

A Hír TV stábja a Tisza Párt Veszprém 02. választókerületben megválasztott képviselőjét, a párt alelnökét akarta kérdezni, azonban ezt a párt szimpatizánsai megakadályozták.

A felvételen jól látszik-hallatszik, hogy volt, aki lebohócozta a riportert, miközben a többiek lelkesen tapsolva skandálják, hogy „megnyertük”. 

 Forsthoffer Ágnes követői 

ütötték, lökdösték és szidalmazták a Hír TV riporterét.

Végül a rendőrségnek kellett közbeavatkoznia.

Nem ez volt az első eset, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai zaklatták a jobboldali médiumok munkatársait. Az ominózus eseteket Bohár Dániel riporter idézte fel a Facebook-oldalán közzétett videóban.  

Borítókép: Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke ( Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
