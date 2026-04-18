Elszabadultak a tiszás indulatok: Forsthoffer Ágnes rendezvényén a rendőröknek kellett megvédeniük a Hír TV riporterét + videó

Elfajult a helyzet Balatonfüreden a Tisza Párt megválasztott képviselőjének, Forsthoffer Ágnesnek a rendezvényén – számolt be a Hír Tv.

A Hír TV stábja a Tisza Párt Veszprém 02. választókerületben megválasztott képviselőjét, a párt alelnökét akarta kérdezni, azonban ezt a párt szimpatizánsai megakadályozták.

A felvételen jól látszik-hallatszik, hogy volt, aki lebohócozta a riportert, miközben a többiek lelkesen tapsolva skandálják, hogy „megnyertük”.

Forsthoffer Ágnes követői

ütötték, lökdösték és szidalmazták a Hír TV riporterét.

Végül a rendőrségnek kellett közbeavatkoznia.

Nem ez volt az első eset, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai zaklatták a jobboldali médiumok munkatársait. Az ominózus eseteket Bohár Dániel riporter idézte fel a Facebook-oldalán közzétett videóban.