A tiszás sajtó Magyar Péter szakértőivel már a megszorításokat készíti elő

Néhány nap telt csak el a választások óta, még meg sem alakult a Tisza párti kormány, de Magyar Péter szakértői és a tiszás sajtó már meg is kezdte a magyar emberek felkészítését a megszorításokra – írta meg az Ellenpont. A lap kifejti, Magyar Péter a kampányban a támogatások fenntartásáról beszélt, a környezetében megjelenő szakértők és tanácsadók azonban egyre inkább megszorításokat sürgettek. Az Ellenpont értelmezése szerint ez a „kettős beszéd” a választás után is folytatódik.

A cikk kiemeli Raskó György nyilatkozatát, aki az árstopok és a védett árak kivezetését sürgette, valamint Simor András megszólalását is, aki szerint a kormány feladata nem a jólét biztosítása, hanem azt a piacnak kell megteremtenie. A lap szerint mindez az elmúlt évek támogatási rendszerének leépítését vetíti előre.

Raskó György már a választások másnapján teljes szemléletváltást követelt a gazdaságpolitikában. A kezdetek óta Magyar Pétert támogató agrárközgazdász az RTL-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy

az új kormánynak minél előbb gesztusokat kellene tennie a nemzetközi pénzpiacok és Brüsszel felé.

Szerinte ha Magyar Péter komolyan gondolja a jobboldali kormány idején szándékosan visszatartott uniós pénzek hazahozatalát, akkor gyorsan teljesíti Ursula von der Leyenék feltételeit. Mint ismert, az Európai Bizottság mostanra elő is állt egy 27 pontos követelményrendszerrel, amellyel lényegében az Orbán-kormány politikájának felszámolását várja el.

Simor András fogalmazta meg a májusban felálló, új kormány ars poeticáját.

Le kell számolni azzal a hiedelemmel, hogy a jólétet a kormány biztosítja: ez alapvető hazugság

– ezt két nappal a választás után a hvg-nek mondta a közgazdász, aki szintén hosszú hónapok óta segíti a Tisza Pártot a háttérből. Az eddigi támogatásokat kormányzati adománynak nevezte, és szerinte szó sem lehet arról, hogy ez így menjen tovább. Simor András a 2010 előtti baloldal egyik szimbolikus szereplője, egyértelműen a megszorításpárti táborhoz sorolható.

Az Ellenpont arra is felhívja a figyelmet, hogy a Tisza Pártot támogató sajtó – többek között a Telex és a 444 – szintén olyan elemzéseket közölt, amelyek a védett üzemanyagár és más kedvezmények megszüntetésének szükségességét hangsúlyozzák. A lap szerint ezek az írások a társadalom felkészítését szolgálhatják a várható gazdaságpolitikai lépésekre.