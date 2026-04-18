Ma lesz végleges a választások eredménye, így fog kinézni az új Országgyűlés

A mai napon véglegessé válik a múlt vasárnapi országgyűlési választás eredménye, miután befejeződik a levél-, a külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok feldolgozása. A szavazókörök vasárnap esti bezárása után a 10 047 szavazókör többségében összeszámolták a szavazatokat és közzé is tette a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a számlálások eredményét.

Mind a 106 egyéni választókerületben volt azonban egy szavazókör, amelyben nem számolták össze a voksokat, ehhez ugyanis várták a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksait. Ezekben a szavazókörökben vasárnap leragasztották az urnák nyílását, és a helyi választási irodába szállították őket.

A külképviseleteken leadott és átjelentkezéssel szavazók választókerületenként szétválogatott szavazatait pénteken adta át az egyéni választókerületi választási irodáknak az NVI. Ezt követően péntek délután elkezdték összeszámolni a szavazatszámláló bizottságok az országgyűlési választáson átjelentkezők és külképviseleten voksolók szavazatait.

A jogszabály szerint az egyéni választókerületi választási irodáknak legkésőbb szombaton át kell adniuk a választókerületben a külképviseleti és átjelentkezős szavazatok megszámlálására kijelölt szavazatszámláló bizottság elnökének az utazó voksokat, hogy a szavazatszámláló bizottság bekeverhesse azokat a kijelölt szavazókörben április 12-én leadott szavazatok közé, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.

A kijelölt szavazatszámláló bizottságoknak ezt követően kell összeszámlálniuk a voksokat, szintén legkésőbb szombaton. Amint valamennyi szavazókör eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok legkésőbb szombaton megállapítják a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét, tulajdonképpen azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

Mivel számos választókerület számlálásra kijelölt szavazókörében már péntek délután meg tudták számolni az utazó voksokat, a Nemzeti Választási Iroda tájékoztató oldalán már van olyan egyéni választókerület, ahol százszázalékosra emelkedett a feldolgozottság állása.

Három körzetben már fordított a Tisza

A külképviseleti és az átjelentkezők szavazatai után pénteken három egyéni választókerületben is megfordította az állást a Tisza Párt a Fidesz-KDNP ellen. A választási eredmények mostani állása szerint a Tisza Párt jelöltjei 96 egyéni választókerületben nyertek, míg a Fidesz–KDNP jelöltje 10 választókerületben áll az élen. Az állás néhány helyen nagyon szoros, akár még több egyéni választókerület eredménye is megfordulhat attól függően, kikre szavaztak az átjelentkezők és a külképviseleti szavazók, illetve azok a helyben szavazók, akik abban a szavazókörben laknak, amelyhez hozzákeverik az utazó voksokat.