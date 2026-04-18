nemzeti választási irodatisza pártfidesz – kdnpnvi

Ma lesz végleges a választások eredménye, így fog kinézni az új Országgyűlés

A levél-, a külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok feldolgozása után ma hirdetik ki a múlt vasárnapi országgyűlési választások végeredményét. Az állás több egyéni körzetben is nagyon szoros, így az eddigiekhez képest megváltozhat a győztes személye.

Máté Patrik
2026. 04. 18. 6:05
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mai napon véglegessé válik a múlt vasárnapi országgyűlési választás eredménye, miután befejeződik a levél-, a külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok feldolgozása. A szavazókörök vasárnap esti bezárása után a 10 047 szavazókör többségében összeszámolták a szavazatokat és közzé is tette a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a számlálások eredményét.

Budapest, 2026. április 14. Az országgyűlési választás eddig beérkezett külképviseleti urnáit, azok sértetlenségét ellenőrzik a Nemzeti Választási Bizottság tagjai a Nemzeti Választási Iroda (NVI) Hengermalom úti székházában 2026. április 14-én. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Mind a 106 egyéni választókerületben volt azonban egy szavazókör, amelyben nem számolták össze a voksokat, ehhez ugyanis várták a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksait. Ezekben a szavazókörökben vasárnap leragasztották az urnák nyílását, és a helyi választási irodába szállították őket.

A külképviseleteken leadott és átjelentkezéssel szavazók választókerületenként szétválogatott szavazatait pénteken adta át az egyéni választókerületi választási irodáknak az NVI. Ezt követően péntek délután elkezdték összeszámolni a szavazatszámláló bizottságok az országgyűlési választáson átjelentkezők és külképviseleten voksolók szavazatait.

A jogszabály szerint az egyéni választókerületi választási irodáknak legkésőbb szombaton át kell adniuk a választókerületben a külképviseleti és átjelentkezős szavazatok megszámlálására kijelölt szavazatszámláló bizottság elnökének az utazó voksokat, hogy a szavazatszámláló bizottság bekeverhesse azokat a kijelölt szavazókörben április 12-én leadott szavazatok közé, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.

A kijelölt szavazatszámláló bizottságoknak ezt követően kell összeszámlálniuk a voksokat, szintén legkésőbb szombaton. Amint valamennyi szavazókör eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok legkésőbb szombaton megállapítják a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét, tulajdonképpen azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben. 

Mivel számos választókerület számlálásra kijelölt szavazókörében már péntek délután meg tudták számolni az utazó voksokat, a Nemzeti Választási Iroda tájékoztató oldalán már van olyan egyéni választókerület, ahol százszázalékosra emelkedett a feldolgozottság állása. 

 

Három körzetben már fordított a Tisza

A külképviseleti és az átjelentkezők szavazatai után pénteken három egyéni választókerületben is megfordította az állást a Tisza Párt a Fidesz-KDNP ellen. A választási eredmények mostani állása szerint a Tisza Párt jelöltjei 96 egyéni választókerületben nyertek, míg a Fidesz–KDNP jelöltje 10 választókerületben áll az élen. Az állás néhány helyen nagyon szoros, akár még több egyéni választókerület eredménye is megfordulhat attól függően, kikre szavaztak az átjelentkezők és a külképviseleti szavazók, illetve azok a helyben szavazók, akik abban a szavazókörben laknak, amelyhez hozzákeverik az utazó voksokat. 

Így nézhet ki a következő Országgyűlés, a Tisza Párt jelöltjei a parlamenti székek 70 százalékát nyerték el. Forrás: NVI

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu