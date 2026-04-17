Dombóvár is átfordult, Csibi Krisztina is kihullott a parlamentből

A Dombóvár központú országgyűlési egyéni választókerület is átfordult, miután összeszámolták a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat. Ezeket a szavazólapokat az egyik dombóvári szavazókörben leadott szavazatokkal keverték össze. Hiába vezetett vasárnap este az élen még 400 körüli szavazattal a fideszes Csibi Krisztina, a végeredmény szerint a tiszás Szijjártó Gábor nyerte az egyéni mandátumot, 653 szavazatnyi előnnyel.

Fájó veszteség ez a Fidesz–KDNP-nek, ugyanis ebben a körzetben 2025 januárjában kellett időközi választást tartani, az előző országgyűlési képviselő, Potápi Árpád János tragikus halála miatt. Akkor Csibi Krisztina, aki korábban Potápival együtt dolgozott, meggyőző fölénnyel nyert az időközin.

A Tisza Pártnak ezzel már 139 országyűlési képviselője lesz a hamarosan megalakuló új Országgyűlésben. A 106 egyéni körzetből 95-öt megnyertek Magyar Péterék jelöltjei.

