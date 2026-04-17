szavazatpotápi árpád jánoscsibi krisztinadombóvárVálasztás 2026szijjártó gábor

Dombóvár is átfordult, Csibi Krisztina is kihullott a parlamentből

A külképviseleten és az átjelentkezéssel szavazók voksaival fordított a Tisza Párt a Fidesz egyik fellegvárában.

2026. 04. 17. 20:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Dombóvár központú országgyűlési egyéni választókerület is átfordult, miután összeszámolták a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat. Ezeket a szavazólapokat az egyik dombóvári szavazókörben leadott szavazatokkal keverték össze. Hiába vezetett vasárnap este az élen még 400 körüli szavazattal a fideszes Csibi Krisztina, a végeredmény szerint a tiszás Szijjártó Gábor nyerte az egyéni mandátumot, 653 szavazatnyi előnnyel. 

 

Fájó veszteség ez a Fidesz–KDNP-nek, ugyanis ebben a körzetben 2025 januárjában kellett időközi választást tartani, az előző országgyűlési képviselő, Potápi Árpád János tragikus halála miatt. Akkor Csibi Krisztina, aki korábban Potápival együtt dolgozott, meggyőző fölénnyel nyert az időközin.  

A Tisza Pártnak ezzel már 139 országyűlési képviselője lesz a hamarosan megalakuló új Országgyűlésben. A 106 egyéni körzetből 95-öt megnyertek Magyar Péterék jelöltjei. 

Borítókép: Csibi Krisztina a 2025-ös időközi választás estéjén (Fotó: Hír TV)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

