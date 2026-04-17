Újabb mandátumot szerzett a Tisza Párt, még mindig nem végleges a választás eredménye

A szavazatok százszázalékos feldolgozottságát követően Cseh Tamás, a Tisza Párt jelöltje nyerte a választást Tolna vármegye 3-as számú egyéni választókerületében. A győztes a szavazatok 47 százalékát szerezte meg, a második helyen Süli János, a körzet eddigi képviselője, korábbi miniszter és korábbi paksi polgármester végzett. A Fidesz–KDNP politikusa 45 százalékos eredménnyel vesztette el a választókerületet.

Korábban Sátor Vera, Paks jegyzője, a Helyi Választási Iroda vezetője a Teolnak elmondta, hogy a választókerület 82 szavazókörében végezték el vasárnap este a számlálást, a biritói szavazókörben leadott voksok összegzése azonban még hátra van, azokat a külképviseleteken leadott és az átjelentkezettek szavazatával összekeverik, és azokkal együtt számolják majd össze. Ez történt meg ma, így alakult ki a végső eredmény a Tolna vármegyei 3. számú választókerületben.

A Tisza Pártnak ezzel már 138 képviselője lesz a hamarosan megalakuló új Országgyűlésben, a Fidesz–KDNP-nek 55, a Mi Hazánknak 6. A többi körzetben is számolják még az átjelentkezettek és a külképviseleti szavazók voksait. Akár még két másik körzet végeredménye is megváltozhat, szombatra lehet meg a végleges, de még nem jogerős választási eredmény.

