süli jánoscseh tamástisza párt

Újabb mandátumot szerzett a Tisza Párt, még mindig nem végleges a választás eredménye

A Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás nyerte a választást Tolna vármegye 3-as számú egyéni választókörzetében. A vasárnapi választás után még Süli János állt az élen, de a külképviseleteken leadott és az átjelentkezettek szavazatainak a megszámolása után megfordította a tiszás jelölt a körzetet.

2026. 04. 17. 18:53
illusztráció Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A szavazatok százszázalékos feldolgozottságát követően Cseh Tamás, a Tisza Párt jelöltje nyerte a választást Tolna vármegye 3-as számú egyéni választókerületében. A győztes a szavazatok 47 százalékát szerezte meg, a második helyen Süli János, a körzet eddigi képviselője, korábbi miniszter és korábbi paksi polgármester végzett. A Fidesz–KDNP politikusa 45 százalékos eredménnyel vesztette el a választókerületet.

Korábban Sátor Vera, Paks jegyzője, a Helyi Választási Iroda vezetője a Teolnak elmondta, hogy a választókerület 82 szavazókörében végezték el vasárnap este a számlálást, a biritói szavazókörben leadott voksok összegzése azonban még hátra van, azokat a külképviseleteken leadott és az átjelentkezettek szavazatával összekeverik, és azokkal együtt számolják majd össze. Ez történt meg ma, így alakult ki a végső eredmény a Tolna vármegyei 3. számú választókerületben.

A Tisza Pártnak ezzel már 138 képviselője lesz a hamarosan megalakuló új Országgyűlésben, a Fidesz–KDNP-nek 55, a Mi Hazánknak 6. A többi körzetben is számolják még az átjelentkezettek és a külképviseleti szavazók voksait. Akár még két másik körzet végeredménye is megváltozhat, szombatra lehet meg a végleges, de még nem jogerős választási eredmény. 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
