szavazatzala vármegyekeszthelyvarga balázsVálasztás 2026

Befejeződött az újraszámolás Keszthelyen

Amennyiben egy választókörzetben 100 szavazatnál kisebb a különbség, egy jogszabályváltozásnak köszönhetően lehetőség van újraszámlálásra.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, Magyar Nemzet2026. 04. 15. 21:35
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Befejeződött a szavazatok újraszámlálása a Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi székhelyű országgyűlési egyéni választókerületben szerda kora este; az újraszámlálás után nem változott a jelöltek sorrendje, továbbra is Varga Balázs (Tisza Párt) a mandátum várományosa.

A keszthelyi székhelyű választókerületben a leadott voksok vasárnap esti számlálása után az első két helyen végzett jelölt között 59 szavazat volt a különbség: Varga Balázs (Tisza Párt) 24 977 szavazatot szerzett, Nagy Bálint (Fidesz–KDNP) pedig 24 918-at.

A második helyen álló jelölt, Nagy Bálint a kis különbségre hivatkozva kérte a voksok újraszámlálását. Az idei választáson ugyanis egy jogszabályváltozás nyomán már lehetőség van az egyéni választókerületi szavazatok újraszámlálására még azelőtt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította volna a választókerületi eredményt.

A voksok újraszámlálását a helyi választási bizottságok végezték el, a munkával pedig szerda kora estére végeztek.

Az NVI adatai szerint Varga Balázs (Tisza Párt) 24 969 szavazatot szerzett, Nagy Bálint (Fidesz–KDNP) pedig 24 921-et, ez azonban továbbra is előzetes eredmény, a választás választókerületi eredményét, azt, hogy ki nyerte a mandátumot, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság állapítja meg legkésőbb szombaton, miután megszámlálták a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksait is.

Ahogyan azt lapunk is megírta, rendkívüli izgalmakat tartogatott a 2026-os országgyűlési választások utóélete Zala vármegye 2. számú egyéni választókerületében, ahol a Nemzeti Választási Iroda hétfő délelőtti adatai szerint hivatalosan is elrendelték a szavazatok újraszámlálását. 

Borítókép: Választás 2026 (Fotó: Polyák Attila)


Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
