Vége a külön Messenger-oldalnak: nagy változás jön az üzenetküldésben

Jelentős változás jön a Messenger használatában: április 15-től megszűnik a Messenger.com, vagyis a külön webes felület, és a böngészős üzenetküldés a Facebookon belül, a Facebook.com/messages oldalon folytatódik – írta a Szoljon.
A cikk szerint
maga a Messenger nem szűnik meg, a beszélgetések továbbra is elérhetők lesznek a Facebook felületén, illetve mobilon, az alkalmazásban.
A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes mentést készíteni a beszélgetésekről, főleg a végpontok közötti titkosítású csevegések esetében, és arra is figyelmeztetett, hogy
a csalók a Messengert is gyakran használják megtévesztő üzenetek küldésére.
