Magyar Péter egy aggályos alaptörvény-módosítással tenne keresztbe Orbán Viktornak

Magyar Péter, a választásokat kétharmados többséggel megnyerő Tisza Párt vezetője a hétfőn tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy két ciklusban korlátoznák a miniszterelnöki mandátumot. Ez a terv már a Tisza Pártnak az év elején meghirdetett programjában is szerepelt, most pedig Magyar Péter arról beszélt, hogy az első kormányzati lépések között döntenek erről a módosításról.

Magyar Péter

Az elképzelés nem új keletű a magyar politikában, hiszen évekkel ezelőtt a mostanra politikailag eljelentéktelenedett Momentum is ugyanezzel kampányolt.

A Tisza Párt vezére egyértelművé tette, hogy a módosítás visszaható hatályú lenne, azaz Orbán Viktor nem lehetne többet miniszterelnök. Ezzel az új parlamenti erőviszonyok alapján a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét gátolnák meg abban, hogy a jövőben ismét betölthesse a kormányfői tisztséget.

A magyar közjogi rendszertől életidegen a miniszterelnöki ciklusok számának a maximálása. Hazánkban a köztársasági elnök megbízatására vonatkozik ilyen korlát, ugyanis a magyar államfő az első ötéves mandátumának lejárta után csak egyszer választható újra. Az 1990-es rendszerváltoztatás óta Göncz Árpád és Áder János töltötték ki a maximális kétszer ötéves ciklust.

Problémás Magyar Péter közjogi terve

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász lapunknak reagált a Tisza Párt terveire. Szerinte a felvetett alkotmánymódosítás több szempontból is súlyosan aggályos, különösen a népszuverenitás és a demokratikus hatalomgyakorlás elvei alapján. Első körben felveti a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma elvének sérelmét.

Az alaptörvény rögzíti, hogy a közhatalom forrása a nép, és a nép a hatalmát választott képviselői útján gyakorolja. Ezzel összhangban az alaptörvény kimondja, hogy a választásnak biztosítania kell a választók akaratának szabad kifejezését. Ebből következően minden olyan jogalkotói beavatkozás, amely előre meghatározza, hogy egy konkrét politikai szereplő, jelen esetben Orbán Viktor a jövőben nem választható miniszterelnökké, közvetlenül korlátozza a választói akarat szabad érvényesülését.

– húzta alá az alkotmányjogász.