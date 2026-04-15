Bemutatkozó találkozón egyeztetett Varga Mihály a Tisza szakpolitikusával

Bemutatkozó találkozón egyeztetett Kármán András a Magyar Nemzeti Bank élén álló Varga Mihály meghívására – közölte a Tisza politikusa Facebook-oldalán. A megbeszélésen a felek áttekintették a választások utáni piaci reakciókat és a gazdasági kilátásokat – írja a Világgazdaság.

A találkozón elhangzott, hogy a pénzügyi piacok kedvezően fogadták a vasárnapi választások eredményét, ugyanakkor a közel-keleti fejlemények – különösen az iráni helyzet és az emiatt emelkedő energiaárak – továbbra is bizonytalanságot okoznak a befektetők körében.

A felek egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése több csatornán keresztül is stabilizáló hatást gyakorolhatna a magyar gazdaságra.

Az egységes valuta

hozzájárulhat a kamatszint csökkenéséhez,

mérsékelheti az inflációs várakozásokat,

valamint kiszámíthatóbbá teheti az árfolyam alakulását.

Kármán András tájékoztatása szerint időközben elindultak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról az Európai Bizottsággal. A szakpolitikus úgy látja, hogy a parlamenti kétharmados többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben.

A felek végül megállapodtak abban, hogy a jövőben rendszeres találkozókkal erősítik a szakmai együttműködést a jegybank és a gazdaságpolitikai döntéshozók között.