Varga MihályTisza Pártjegybank

Bemutatkozó találkozón egyeztetett Varga Mihály a Tisza szakpolitikusával

Egyeztetésre hívta Varga Mihály jegybankelnök Kármán Andrást, a Tisza szakpolitikusát – számolt be közösségimédia-oldalán a politikus. A találkozón elhangzott: pozitívan reagáltak a pénzpiacok a vasárnapi választások eredményére, de az iráni feszültségek továbbra is kockázatot jelentenek. Kármán András és a jegybankelnök egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése csökkentheti a kamatokat és az inflációs várakozásokat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 18:45
Illuztráció Fotó: Ladóczki Balázs
Bemutatkozó találkozón egyeztetett Kármán András a Magyar Nemzeti Bank élén álló Varga Mihály meghívására – közölte a Tisza politikusa Facebook-oldalán. A megbeszélésen a felek áttekintették a választások utáni piaci reakciókat és a gazdasági kilátásokat – írja a Világgazdaság.

A találkozón elhangzott, hogy a pénzügyi piacok kedvezően fogadták a vasárnapi választások eredményét, ugyanakkor a közel-keleti fejlemények – különösen az iráni helyzet és az emiatt emelkedő energiaárak – továbbra is bizonytalanságot okoznak a befektetők körében. 

A felek egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése több csatornán keresztül is stabilizáló hatást gyakorolhatna a magyar gazdaságra. 

Az egységes valuta

  • hozzájárulhat a kamatszint csökkenéséhez,
  • mérsékelheti az inflációs várakozásokat,
  • valamint kiszámíthatóbbá teheti az árfolyam alakulását.

Kármán András tájékoztatása szerint időközben elindultak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról az Európai Bizottsággal. A szakpolitikus úgy látja, hogy a parlamenti kétharmados többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben.

A felek végül megállapodtak abban, hogy a jövőben rendszeres találkozókkal erősítik a szakmai együttműködést a jegybank és a gazdaságpolitikai döntéshozók között.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

