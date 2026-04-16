NVI: Lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

Az érvényes pártlistás levélszavazatok száma 335 342, míg a beérkezett levélcsomagok közül csaknem 19 ezernél az azonosító nyilatkozat érvénytelennek bizonyult. Az NVI tájékoztatása szerint a leggyakrabban azért volt érvénytelen az azonosító nyilatkozat, mert a személyes adat eltért a választási informatikai rendszerben rögzítettektől, hiányzott a választópolgár valamely személyes adata – mint a név, születési hely és idő –, vagy a személyi azonosító, vagy okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, honosítási okirat) száma.

Közölték azt is, hogy az előzetes összesítés részeként informatikai alkalmazás segítségével beszkennelték a levélben szavazók szavazólapjait, és elvégezték az országos listás szavazatok előzetes megszámlálását. Ezt követően a szavazatokat kézzel is megszámlálják.