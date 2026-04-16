NVI: Lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését.

Forrás: MTI2026. 04. 16. 20:56
Az NVI csütörtök este a közleményében azt írta, befejezték a levélszavazatok összesítését, eszerint a 494 244 regisztrált választópolgártól összesen 356 332 szavazási levélcsomag érkezett vissza. Ezek közül 51 337 darabot közvetlenül az NVI-hez juttattak el, míg 296 167-et külképviseleteken, 8828-at pedig országgyűlési egyéni választókerületi központban adtak le.

Az érvényes pártlistás levélszavazatok száma 335 342, míg a beérkezett levélcsomagok közül csaknem 19 ezernél az azonosító nyilatkozat érvénytelennek bizonyult. Az NVI tájékoztatása szerint a leggyakrabban azért volt érvénytelen az azonosító nyilatkozat, mert a személyes adat eltért a választási informatikai rendszerben rögzítettektől, hiányzott a választópolgár valamely személyes adata – mint a név, születési hely és idő –, vagy a személyi azonosító, vagy okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, honosítási okirat) száma.

Közölték azt is, hogy az előzetes összesítés részeként informatikai alkalmazás segítségével beszkennelték a levélben szavazók szavazólapjait, és elvégezték az országos listás szavazatok előzetes megszámlálását. Ezt követően a szavazatokat kézzel is megszámlálják.

Hozzátették, hogy a levélszavazás végleges eredményét az NVI jegyzőkönyvbe foglalja, ami a területi választási bizottságoknak az országos listás választás területi részeredményeit megállapító jegyzőkönyveivel együtt lesz az alapja a Nemzeti Választási Bizottság döntésének az országos listás választás hivatalos eredményéről. A listás eredményről az NVB legkésőbb május 4-én dönt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu