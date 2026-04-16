Ez így veszélyes lehet, több százezer autót hív vissza a Honda

A Honda autógyártónak több százezer autót kell visszahívnia a légzsákrendszer hibája miatt az Amerikai Egyesült Államokban – közölte az amerikai közúti hatóság csütörtökön.

Forrás: MTI2026. 04. 16. 18:32
Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) április elején keltezett állásfoglalása szerint összesen több mint 440 ezer Odyssey modellről van szó, amelyet 2017 és 2022 között gyártottak.

A hatóság azt állapította meg, hogy az érintett járművekben az oldalsó légzsákok az útfelület kisebb egyenlőtlenségeinek hatására is kinyílhatnak, ami sérülések kockázatát hordozza magában.

A NHTSA közleménye alapján április 2-áig 130 esetre derült fény, és a légzsák váratlan működése 25 alkalommal okozott sérülést. Halálos baleset ugyanakkor nem köthető a hiányossághoz.

A vizsgálat szerint a hiba egy szoftverbeállítással van összefüggésben, így a márkaszervizekben átprogramozással kiküszöbölhető.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
