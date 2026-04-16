Ez így veszélyes lehet, több százezer autót hív vissza a Honda

A hatóság azt állapította meg, hogy az érintett járművekben az oldalsó légzsákok az útfelület kisebb egyenlőtlenségeinek hatására is kinyílhatnak, ami sérülések kockázatát hordozza magában.

A NHTSA közleménye alapján április 2-áig 130 esetre derült fény, és a légzsák váratlan működése 25 alkalommal okozott sérülést. Halálos baleset ugyanakkor nem köthető a hiányossághoz.