Orbán Viktor először ad interjút a választási vereség után – kövesse nálunk élőben!

Szijjártó Péter: Minden ott van, tizenkét év dokumentumát nézegethetik

A miniszter azt is elárulta, hogy ki miatt lépett be a politikába.

2026. 04. 16. 17:20
A külpolitikai a belpolitika része, így a külpolitikának is szerepe van minden belpolitikai folyamatban, így a választási eredményben is – jelentette ki Szijjártó Péter. A külügyminisztert a Telex csípte el, éppen sportolni indult. A balliberális portálnak elmondta, hogy hamarosan interjút ad, amelyben többek közt kifejti, hogy a külpolitikai és az egyes országokhoz fűződő viszonyok milyen hatással lehettek a belpolitikára és a választásokra.

– Más országokkal sokkal szorosabb az együttműködése Magyarországnak, mint Oroszországgal – jelentette ki a miniszter arra a vádra reagálva, hogy a kormány túl közel került az oroszokhoz. Emlékeztetett, hogy 11 és fél éven keresztül volt külügyminiszter, ami Európában egyedülállóan hosszú idő, hiszen az őt követő horvát kollégája talán hat éve van csak hivatalban. Arról is beszélt, hogy listán mandátumot szerzett ezen a választáson is, így az alakuló ülésen biztosan ott lesz az új Országgyűlésben is.

Én Orbán Viktor miatt jöttem a politikába, szerintem Orbán Viktor egy történelmi személyiség

– jelentette ki.

Szijjártó Péter Magyar Péter azon vádjaira is reagált, miszerint a minisztériumban dokumentumokat semmisítenek meg. Kijelentette: 

Minden ott van elektronikusan, 12 év dokumentumai, úgyhogy nézegethetik.

– Semmi olyan nem történt, amelyből bármi probléma lehetne – tette hozzá.

A minisztert a baloldali portál riportere a saját háza előtt kérdezte. Bár Szijjártó Péter többször finoman kérte, hogy várják meg, amíg nagyobb interjút ad, és ne kutyafuttában faggassák, arról is beszélt, hogy a baloldali médiának fog egy hosszabb interjút adni. 


