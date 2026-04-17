Tömegverekedés tört ki a somogyi bál után, harminc ember esett egymásnak

Egy somogyi településen történt incidens miatt indult eljárás a napokban. Az eset során a tömegverekedés több tucat embert sodort magával – ahogy arról az Origo is beszámolt.

Tömegverekedés tört ki Somogyban

Tömegverekedés a bál után Szőlősgyörökön

A történtek a Szőlősgyörökön rendezett bál után kezdődtek, amikor egy beszámoló szerint egy táskai társaság került összetűzésbe a helyiekkel. A vita rövid idő alatt elfajult, és egyre többen csatlakoztak az összecsapáshoz. Az incidens végül nem a rendezvény helyszínén, hanem a Gyugyra vezető útelágazásnál zajlott, ahol köztéri kamerák is rögzíthették az eseményeket. A település polgármestere szerint ugyan sokan voltak jelen, komoly sérülés nem történt. A rendelkezésre álló információk alapján néhány pofon csattant, és egy embert az árokba löktek, azonban a helyzet nem eszkalálódott tovább.

Eljárást indított a rendőrség

A történtek miatt a Fonyódi Rendőrkapitányság garázdaság vétségének gyanúja miatt indított eljárást. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nyomozás jelenleg is folyamatban van, ezért további részleteket egyelőre nem közöltek.

Az információk szerint a konfliktus kezdetben kisebb szóváltásként indult, majd a két társaság tagjai egymás segítségére siettek, így rövid idő alatt 20-30 fős tömeg gyűlt össze. Nem minden jelenlévő vett részt aktívan az összecsapásban.

Az eset mérlege végül két könnyű sérült volt, és a hatóságok közlése szerint támadó eszközök sem kerültek elő.

Tömegverekedés tört ki egy focimeccsen Baranyában, focista gerince sérülhetett meg

Az ügyben az MLSZ fog dönteni a szankcióról. A verekedés azért tört ki, mert a találkozó első félidejének vége előtt pár perccel csúnya szabálytalanság történt, a szabadszentkirályi együttes rutinos játékosa próbálta megállítani az ellenfél 15 éves futballistáját. A portál információi szerint a faultot követően a gerincére is rátaposott a földön fekvő fiúnak, ezért tömegverekedés tört ki a jelenlévők között. A taposó játékos aztán az öltözőbe rohant, bezárkózott, csak a rendőröket engedte be magához. További részletek az esettel kapcsolatban ide kattintva olvashatóak.

