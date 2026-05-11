Nem erre a pályára készült az új belügyminiszter, és szerinte nem is kell mindenhez értenie

Tiszás vádat ismételt meg bizonyítékok nélkül a belügyminiszter-jelölt

Kocsis Máté, a bizottság fideszes tagja megszólalásában elmondta, hogy nem fog nemmel szavazni Pósfai miniszteri jelöltségére, de arra kérte, hogy amiket elmondott, ahhoz tartsa magát.

Kocsis számonkérte a leendő belügyminisztert, hogy mire gondolt pontosan, amikor azt mondta, a nemzetbiztonsági szolgálatok biztonsági kockázatnak tették ki az országot.

Pósfai azt a sehol meg nem erősített tiszás vádat emelte ki, hogy szerinte a Tisza Párt ellen használták a szolgálatokat.

A TEK meglebegtetett megszüntetése kapcsán Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar terrorelhárítás szakmailag magas szintű működése mellett hazánkban nem történt szélsőséges terrorcselekmény, s hogy a szervezet sikeresen látta el olyan nemzetközi szereplők védelmét is, mint a pápa vagy a kínai elnök. – A TEK szakmai megítélése nélkül nem helyes betenni egy politikai dobozba – hangsúlyozta.

Pósfai Gábor a TEK kapcsán leszögezte, hogy a szervezet által képviselt szakmaiságra – értve ezalatt a személyi állományt és a technológiát – az új kormánynak is szüksége lesz.

A bizottság elnöke nem támogatja Pósfai kinevezését

Apáti István, a bizottság elnöke – aki egyébként egyedüliként nemmel szavazott Pósfai kinevezésére – arról kérdezte az új minisztert, mit terveznek a Nemzeti Információs Központtal (NIK), s hogy mi történik a központban tárolt, kritikus fontosságú információhalmazzal. Arról is érdeklődött, hogy mekkora béremelést terveznek a rendőrségnél.

Az új belügyminiszter elmondta, hogy a NIK a belügyhöz fog tartozni. A rendőrök béremelését fontosnak nevezte, ám szavai szerint nem tudják, hogy mennyi pénz maradt a kasszában, ezért konkrétumokat nem említett.

Pósfai miniszterségére a tiszások igent mondtak, Kocsis és Hegedűs pedig tartózkodott.