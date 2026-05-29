Gigászi lefoglalás az MNB-ügyben: 91 milliárd forint és 10 terabájtnyi adat került a hatóságokhoz

Újságírói kérdésre válaszolva a főügyész elmondta,

az én életemben még nem volt ekkora ügy, bonyolultságát és méretét tekintve.

Annak kapcsán, hogy miért nem történt mostanáig kényszerintézkedés az ügyben, a főügyész elmondta,

ez egy felfoghatatlanul nagy ügy, miközben gondolnunk kell arra is, mi lesz a bíróságon.

Ugyanakkor hozzátette, a nyomozást tovább nehezíti, hogy olyan helyen találtak rengeteg készpénzt, ékszereket, ahol nem is számítottak rá.

Azon kérdésre válaszolva, mit tesznek annak érdekében, hogy az ügy vádlottjai nem tűnjenek el, vagy meneküljenek külföldre, Jeney Áron kiemelte,

ettől jelen helyzetben nem kell tartani. De ha valakinek ilyen eszébe jutna, akkor meg fogjuk találni.

Jeney egy újságírói kérdésre válaszolva elmondta, semmilyen nyomás nem nehezedett a hatóságokra annak érdekében, hogy lassítsák a nyomozást.

Cikkünk Frissül....