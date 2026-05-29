központi nyomozó főügyészségországos rendőr - főkapitányságfőügyészségMagyar Nemzeti Bank

Gigászi lefoglalás az MNB-ügyben: 91 milliárd forint és 10 terabájtnyi adat került a hatóságokhoz

Csaknem 100 milliárd forintnyi vagyont zároltak, és több mint 10 terabájtnyi adatot foglaltak le az MNB-ügyhöz kapcsolódó nyomozásokban – jelentették be az ORFK pénteki sajtótájékoztatóján. A hatóságok szerint a jegybanki épületfelújításokat érintő hűtlen kezelés mellett pénzmosás gyanúja miatt is folyik eljárás.

Gábor Márton
2026. 05. 29. 9:53
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újságírói kérdésre válaszolva a főügyész elmondta,

 az én életemben még nem volt ekkora ügy, bonyolultságát és méretét tekintve.

Annak kapcsán, hogy miért nem történt mostanáig kényszerintézkedés az ügyben, a főügyész elmondta, 

ez egy felfoghatatlanul nagy ügy, miközben gondolnunk kell arra is, mi lesz a bíróságon.

Ugyanakkor hozzátette, a nyomozást tovább nehezíti, hogy olyan helyen találtak rengeteg készpénzt, ékszereket, ahol nem is számítottak rá. 

Azon kérdésre válaszolva, mit tesznek annak érdekében, hogy az ügy vádlottjai nem tűnjenek el, vagy meneküljenek külföldre, Jeney Áron kiemelte, 

ettől jelen helyzetben nem kell tartani. De ha valakinek ilyen eszébe jutna, akkor meg fogjuk találni. 

Jeney egy újságírói kérdésre válaszolva elmondta, semmilyen nyomás nem nehezedett a hatóságokra annak érdekében, hogy lassítsák a nyomozást. 

Cikkünk Frissül....

Borítókép: A Magyar Nemzeti Bank MNB felújított Szabadság téri Székházának bejárása. (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekkegyelmi ügy

A kegyelmi ügy nem kegyelmez

Bogár László avatarja

Mint minden rendszer, ez is úgy indul el most hódító útjára, hogy lendületesen hangsúlyozza, hogy ő „más”, hogy ő majd megmutatja, hogy lehet más a politika.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu